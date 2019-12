Condividi su

Dakar 2020: moto elettrica e camion ibrido, ecco i modelli innovativi

La Rally Dakar, conosciuta ai più come Parigi Dakar, avrà per la prima volta nella storia della sua competizione un veicolo elettrico (ibrido) gareggiante e un camion della stessa tecnologia. I veicoli prenderanno parte all’ultima tappa della competizione, la moto in questione è italiana. Ecco tutte le caratteristiche dei veicoli e le ragioni della scelta.

I dettagli sulla casa italiana e sulla Tacita T-Race Rally

La casa produttrice torinese è già abituata ad esordi di questo tipo. A Merzouga, nel 2012, quindi ben sette anni fa, fu la prima moto elettrica ad esordire in una competizione africana. Non si conoscono le specifiche tecniche sulla moto ma il 4 gennaio 2020 sarà una data importante per la Tacita. La casa, oltre alla presentazione del veicolo, ha illustrato i piani degli anni successivi, fino al 2023. Tacita vuole dedicarsi allo sviluppo di una moto specifica per la competizione, senza rifarsi a modelli di serie. Lo stesso giorno sarà presentata anche la T-Station, una centrale operativa alimentata ad energia solare. La gara avrà luogo il 17 gennaio, la distanza da percorrere sarà di 20 km.

Dakar 2020: ecco il truck ibrido basato su Renault

La moto elettrica nella competizione arriva a cinque anni dall’ingresso del primo veicolo a zero emissioni: la ACCIONA 100% EcoPowered, la quale riuscì a completare tutte le tappe della gara. Si aggiunge alla Tacita anche un truck ibrido. Il team Riwald si occuperà della preparazione del truck, basato sullo schema del Renault C 460. Anche per quanto riguarda il camion ibrido non ci sono grosse rivelazioni per quanto riguarda l’aspetto tecnico né tanto meno sono state rese disponibili, al momento, immagini dei veicoli.

Francesco Somma

