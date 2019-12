Condividi su

La soffiatrice di vetro: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

La prima serata del giovedì si apre all’insegna delle grandi emozioni con La soffiatrice di vetro. La pellicola del 2016, in onda oggi 26 dicembre 2019 alle 21.20 su Rai 3, è stata diretta da Christiane Balthasar, regista tedesca nota al grande pubblico per opere come Clan Wagner, storia di una famiglia, Marie Brand e l’amore che non perdona, Die Kronzeugin – Mord in den Bergen, Tod am Engelstein e Meine Familie bringt mich um.

Il lungometraggio dai toni drammatici, il cui titolo originale è Die Glasbläserin, è stato prodotto da Bavaria Fiction e distribuito da Arte. Il film inoltre, tratto dall’omonimo romanzo di Petra Durst-Benning, ha potuto contare sulle musiche di Johannes Kobilke, la sceneggiatura di Léonie-Claire Breinersdorfer e la fotografia a cura di Hannes Hubach. Ma qual è la sinossi de La soffiatrice di vetro?

La soffiatrice di vetro: trama e anticipazioni del film stasera in tv

1890, Turingia. Nella piccola cittadina di Lauscha vivono Johanna e Marie Steinmann, due sorelle completamente sole da quando il padre è morto. Prima della sua dipartita, il capofamiglia è riuscito a tramandare alle figlie l’arte della soffiatura del vetro nonostante questa attività possa essere esercitata esclusivamente dagli uomini. Determinate a prendersi cura di loro stesse senza l’aiuto di nessuno, le giovani donne subito cercano un impiego.

Johanna trova lavoro come assistente commerciale del laboratorio di Friehelm Strobel Marie invece decora con la pittura fragili e preziosi oggetti nello studio di Wulhelm Heimer. Purtroppo però ben presto la coppia di protagoniste de La soffiatrice di vetro viene catapultata in un mondo fatto di violenze, soprusi e sfruttamento a causa di una società patriarcale che vede il sesso femminile come debole e da sottomettere. Le ragazze però non hanno alcuna intenzione di obbedire al sistema e decidono di mettersi in proprio e proseguire il mestiere del loro amato padre.

Il cast del film

In La soffiatrice di vetro Luise Heyer interpreta Johanna Steinmann mentre Maria Ehrich è Marie Steinmann. Franz Dinda veste i panni di Thomas Heimer, Dirk Borchardt quelli di Friedhelm Strobel e Max Hopp è Wilhelm Heimer.

Hanno partecipato al film anche Ute Willing nel ruolo di Witwe Grün, Johanna Bittenbinder in quello di Marianne Bohn e Marc Barthel che è Steven Miles. Inoltre Karel Hermánek Jr. recita la parte di Max, Jakub Chromecek quella di Sebastian Heimer e Adam Richard Grimm è Juri. Completano il cast Petr Halícek, Josef Guruncz e Thomas Zielinski.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]