The Divergent Series – Allegiant: trama, cast e anticipazioni del film

Stasera 26 dicembre 2019 alle 21.20 su Italia 1 andrà in onda The Divergent Series – Allegiant. La pellicola del 2016 è stata diretta da Robert Schwentke, regista tedesco noto al grande pubblico per opere come Flightpaln – Mistero in volo, Un amore all’improvviso, Lie to Me, Red, R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà e Der Hauptmann.

Il fantasy movie, distribuito da Eagle Pictures in partecipazione con Leone Film Group e sceneggiato da Adam Cooper, Bill Collage, Stephen Chbosky e Noah Oppenheim, ha potuto contate sulle musiche di Joseph Trapanese e la fotografia di Florian Ballhaus. Il lungometraggio è il sequel di Insurgent del 2015 e rappresenta la trasposizione cinematografia della prima parte del terzo romanzo scritto da Veronica Roth della saga che ha come protagonista Beatrice Tris Prior. Ma vediamo insieme la sinossi!

The Divergent Series – Allegiant: trama e anticipazioni del film

Nel precedente capitolo di The Divergent Series: Allegiant abbiamo visto Tris aprire la misteriosa scatola lasciata in eredità dagli antenati. Nessuno si aspettava però che le incredibili rivelazioni dello scrigno avrebbero aperto un vaso di pandora seminando caos ovunque e provocando la morte di Jeanine. La città quindi e tutti gli abitanti non sono altro che il risultato di un esperimento volto a riportare la razza umana alla purezza originale.

Dopo violente e continue guerre, il pianeta terrestre è diventato un posto arido e desolato in cui è possibile scorgere solo piccole cerchie di superstiti che vivono assieme sognando un mondo migliore. A questo punto Tris e Quattro lasciano Chicago e partono alla volta del Dipartimento di Sanità Genetica. Qui David, capo dell’imponente struttura, rivela alla protagonista di The Divergent Series che potrebbe essere proprio lei la chiave per un futuro migliore. Cosa succederà?

Il cast del film

In The Divergent Series Shailene Woodley interpreta Beatrice “Tris” Prior mentre Theo James è Tobias “Quattro” Eaton. Zoë Kravitz veste i panni di Christina, Miles Teller quelli di Peter Hayes e Ansel Elgort è Caleb Prior. Inoltre Jeff Daniels ricopre il ruolo di David e Naomi Watts quello di Evelyn Johnson-Eaton.

Hanno partecipato al film anche Octavia Spencer nella parte di Johanna Reyes, Ray Stevenson in quella di Marcus Eaton e Maggie Q è Tori Wu. Infin Bill Skarsgård è Matthew, Keiynan Lonsdale indossa le vesti di Uriah Pedrad, Nadia Hilker quelle di Juanita “Nita”e Joseph David-Jones è Hollis.

