Saving Mr Banks: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Stasera 27 dicembre 2019 alle 21.20 su Rai 2 andrà in onda Saving Mr Banks. L’emozionante lungometraggio del 2013 è stato diretto da John Lee Hancock, regista statunitense noto al grande pubblico per aver firmato opere come Un sogno, una vittoria, Alamo – Gli ultimi eroi, The Blind Side, The Founder e Highwaymen – L’ultima imboscata.

L’appassionante pellicola, sceneggiata da Kelly Marcel e distribuita da Walt Disney Studios Motion Pictures Italia, ha potuto contare sulle musiche di Thomas Newman, la fotografia di John Schwartzman mentre il montaggio è stato affidato a Mark Livolsi. Il film inoltre ha ottenuto una candidatura agli Oscar, una a Golden Globes e quattro ai BAFTA e Critics Choice Award. Ma qual è la sinossi di Saving Mr Banks?

Saving Mr Banks: trama e anticipazioni del film stasera in tv

Saving Mr Banks è ispirato alla storia vera di come il disegnatore e produttore cinematografico Walt Disney ottenne i diritti del romanzo Mary Poppins di Pamela Lyndon Travers. Quest’ultima è un’eclettica scrittrice di racconti per l’infanzia che, nonostante le continue e cospicue offerte che riceve, rifiuta di dare il via libera all’adattamento sul grande schermo delle sua opera più famosa. La donna infatti non vuole che il contenuto del suo libro sia stravolto anche a costo di perdere una grande occasione di guadagno.

Disney però continua a sognare di poter mettere in scena la storia della bizzarra tata ma immagina la pellicola come un musical in technicolor con pinguini animati e vivaci esibizioni canore. Pamela allora parte alla volta della California per controllare dal vivo la sceneggiatura del film. Tra una critica e l’altra, la protagonista ricorda la sua difficile infanzia trascorsa con una madre fragile e un padre alcolizzato.

Il cast del film

In Saving Mr Banks Emma Thompson interpreta P. L. Travers mentre Annie Rose Buckley è P. L. Travers da bambina. Tom Hanks veste i panni di Walt Disney, Colin Farrell quelli di Travers Robert Goff e Ruth Wilson è Margaret Goff.

Hanno partecipato a Saving Mr Banks anche Paul Giamatti nel ruolo di Ralph, Rachel Griffiths quello di zia Ellie e Bradley Whitford è Don DaGradi. Inoltre Jason Schwartzman recita la parte di Richard M. Sherman, B. J. Novak quella di Robert B. Sherman e Kathy Baker. Infine Melanie Paxson indossa le vesti di Dolly, Ronan Vibert quelle di Diarmuid Russell e Andy McPhee è Mr. Belhatchett.

