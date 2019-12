Condividi su

Prestiti e finanziamenti: estinzione anticipata, la decisione dell’Arbitro

Prestiti e finanziamenti: buone notizie per i consumatori dopo un recente pronunciamento dell’Arbitro bancario finanziario che a sua volta si muove in linea con una sentenza europea

Prestiti e finanziamenti: cosa ha deciso l’Abf?

“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di giustizia europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”; questo il punto chiave della decisione n.2625 dell’11 dicembre 2019 con cui il Collegio di coordinamento dell’Arbitrato Bancario Finanziario (Abf) riconosce l’immediata applicabilità di quanto espresso dalla Corte di giustizia europea che ha confermato il diritto dei consumatori a richiedere, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento successivamente a maggio 2010, il rimborso dei costi sostenuti nel periodo residuo.

Esultano le associazioni dei consumatori

Con questo pronunciamento è stato segnato un punto a favore dei clienti delle banche esultano le associazioni dei consumatori. In pratica, non può più essere messo in discussione per coloro che hanno estinto anticipatamente i prestiti al consumo (con particolare riferimento alle cessioni del quinto), il diritto a ottenere una riduzione dei costi e, nello specifico, delle spese di istruttoria e delle commissioni di intermediazione.

Ora, il Cncu (Consiglio nazionale dei Consumatori e degli Utenti) istituito presso il Mise, organo che offre una rappresentanza a tutte le varie associazioni dei consumatori, assicura per il fututo l’elaborazione di una proposta di legge con l’obiettivo di “limitare i costi in capo al consumatore in tutti i casi in cui i prestiti siano garantiti da una busta paga o da una pensione”.

