Condividi su

The Conjuring 3: trama, cast e quando esce il film horror 2020

Gli amanti dell’horror attendono con ansia di sapere quando approderà sul grande schermo The Conjuring 3: per ordine del diavolo. La pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche americane dall’11 settembre 2020, è stata diretta da Michael Chaves, regista noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in Worst Date Ever, Regen, Make Note of Every Sound, The Maiden, The Curse of La Llorona e Chase Champion.

Il lungometraggio da brivido, sceneggiato da David Leslie Johnson, ha potuto contare sulle musiche di Joseph Bishara, la fotografia di Michael Burgess mentre il montaggio è stato affidato a Peter Gvozdas. Il film rappresenta il terzo capitolo del franchise ideato da James Wan. Ma vediamo insieme cosa c’è da sapere su The Conjuring 3!

The Conjuring 3: trama, anticipazioni e quando esce il film horror 2020

Come già detto in apertura di articolo, The Conjuring 3 approderà sul grande schermo in America l’11 settembre 2020 mentre non è stata nota ancora la data d’esordio della pellicola in Italia. Protagonisti dell’horror sono anche questa volta Ed e Lorraine Warren, coppia di demonologi realmente esistita, e la storia raccontata è ispirata ad uno dei casi più agghiaccianti che i due coniugi hanno dovuto affrontare.

L’opera narra la vicenda di un giovane ragazzo accusato di un brutale omicidio che in tribunale dichiara di essere stato posseduto da una presenza demoniaca durante l’assassinio. È proprio in questo momento che entrano in gioco gli esperti di spiritismo che faranno di tutto per salvare l’anima del giovane uomo.

Il cast completo del film

In The Conjuring 3 Vera Farmiga interpreta Lorraine Warren e Patrick Wilson è Ed Warren. Julian Hilliard veste i panni di David Glatzel, Charlene Amoia quelli di Judy Glatzel e Ruairi O’Connor è Arne. Inoltre Shannon Kook recita la parte di Drew Thomas, Megan Ashley Brown quella della giovane Lorraine e Sarah Catherine Hook è Debbie Glatzel. Ronnie Gene Blevins ricopre il ruolo di Bruno, Mitchell Hoog quello del giovane Ed e Lindsay Ayliffe è il giudice.

Hanno partecipato al film Ryan L.Prince, James William Ballard, Robert Walker Branchaud ed Elijah Everett nelle vesti delle guardie carcerarie, Andrea Andrade in quelle di Katie e Ashley LeConte Campbell che è Meryl Dewitt. Regina Ting Chen, Lydia Castro, Erin Fasano, Beth Pilgreen sono le giornaliste, Keith Arthr Bolden è Clay e Nichola Massouj è il dottore. Fanno parte del cast di The Conjuring 3 anche Kaleka, Bryson JonSteele, Jaclyn White, Chris Greene e Eugenie Bondurant. Nicky Buggs e Rebecca Lines interpretano le streghe, Casey Hendershot e Peteystaxx sono dei carcerati e Mark Rowe che è il sergente Thomas. Paul Wilson ricopre il ruolo di Carl Glatzel, David Osborne quello di John Beckett e Trey McGriff è il paramedico. Infine Stella Doyle e Antonio Bencosme sono rispettivamente Mrs. Haskett e Bailiff.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]