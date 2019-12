Condividi su

Vasco Rossi Non stop live: anticipazioni di stasera 30 dicembre

La prima serata del lunedì si apre all’insegna delle grandi emozioni con Vasco Rossi Non stop live. Il docufilm diretto da Pepsy Romanoff, in onda oggi 30 dicembre 2019 alle 21.20 su Canale 5, approda su Mediaset dopo aver esordito sul grande schermo il 25 novembre di quest’anno.

L’appassionante pellicola, prodotta da Universal Music Group in collaborazione con Giamaica realizzato da EXCEPT e distribuita da QMI Stardust, ha potuto contare sulla fotografia di Emanuele Cerri mentre il montaggio è stato affidato a Davide Olivastri. Ma vediamo insieme cosa c’è da sapere su Vasco Non stop live!

Incredibili performance musicali, momenti di pura commozione e tanto divertimento, queste le caratteristiche principali di Vasco Rossi Non stop live. Il film evento racconta la tournée che la grande rockstar ha tenuto in Italia tra maggio e giugno del 2018 e 2019. Un’appassionante viaggio narrato dagli stessi fan del cantante modenese che da più di trent’anni è diventato una vera e propria leggenda. Alle esibizioni tra la folla in visibilio di Lignano, Torino, Roma, Padova, Bari, Messina, Milano e Cagliari, si alterneranno le interviste ai sostenitori del Blasco che descriveranno l’origine di questa grande storia d’amore musicale e le emozioni provate durante il concerto.

Non stop live mostrerà poi video esclusivi in cui sarà lo stesso idolo delle masse ad illustrare il processo creativo delle opere dalla sala d’incisione, le prove con la band, i dubbi, le incertezze fino a quando lo spettacolo vero e proprio prende forma e le canzoni esplodono in tutta la loro forza vitale. Un’occasione unica per scoprire cos’ha significato per l’artista il successo e riuscire a conquistare milioni persone di tutte le età che hanno scelto come colonna sonora della propria vita i suoi brani. Tutto questo e molto altro stasera su Canale 5.

