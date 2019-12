Condividi su

Il ciclista Nic Dlamini è stato malmentato da alcuni ranger di un parco naturale

Uno spiacevole episodio ha visto protagonista il ciclista sudafricano del Team NTT Nic Dlamini che, mentre si allenava nei pressi del parco naturale Table Mountain Park in Sudafrica vicino a Città del Capo, è stato fermato e malmenato da alcuni ranger della zona.

Cosa è successo a Nic Dlamini

Un semplice allenamento si è rivelato un grosso guaio per Dlamini. Le motivazioni circa l’aggressione non sono ancora note: c’è chi parla di mancanza di permessi necessari per potersi allenare nei pressi del Parco, ma l’aggressione subita non è sicuramente giustificabile.

A seguito della colluttazione, il corridore 24enne ha riportato la frattura dell’omero del braccio sinistro ed è ricoverato attualmente in un ospedale della zona. Questo inaspettato stop lo costringerà a saltare la prima corsa dell’anno, il Tour Down Under che si svolgerà nel mese di gennaio in Australia.

📹 Disavventura per Nic #Dlamini 🇿🇦 fermato dai ranger di un parco nazionale vicino Cape Town. Per adesso non si conoscono le cause. Il ciclista sudafricano sembra aver riporotato la frattura del braccio 🤜😱😤 pic.twitter.com/AFGjkoiDB5 — CyclingTime (@Cyclingtimenews) December 27, 2019

Il video sta facendo il giro del web scatenando dure reazioni nei confronti dei ranger, la cui reazione è stata, a detta di tutti o quasi, assolutamente deprecabile. Inoltre anche chi ha ripreso la scena è stato minacciato in quanto sprovvisto di autorizzazione per filmare. Secondo alcune testimonianze, Dlamini sarebbe stato fermato con la forza mentre era ancora in sella alla sua bicicletta.

Botta e risposta a suon di comunicati ufficiali

Il Table Mountain Park ha rilasciato un comunicato ufficiale nel quale è stato spiegato l’episodio:

“Il ciclista, che non può essere nominato al momento, soffre di un braccio fratturato in seguito ad aver resistito all’arresto nella zona delle Silvermine. Secondo i ranger, è entrato senza pagare l’ingresso né mostrando evidenza di aver ricevuto un permesso quando gli è stato richiesto. I ranger di Table Mountain Park sono stati informati al riguardo e hanno individuato il ciclista che non è stato in grado di produrre il biglietto o un permesso. La situazione a quel punto è degenerata portando il corridore a ferirsi durante la colluttazione“.

Non si è fatta attendere la risposta della squadra di Dlamini, il Team NTT, che ha condannato l’accaduto chiedendo a gran voce dei seri provvedimenti nei confronti dei responsabili dell’aggressione.

