Condividi su

Catania in forti difficoltà economiche: la società scrive ai giocatori di cercarsi squadra

La stagione 2012/2013 per il Catania è stata quella dei record. Al termine del campionato di Serie A, gli etnei figuravano all’ottavo posto davanti di due punti addirittura all’Inter. Sotto la sapiente guida di Rolando Maran, i punti furono 56, arrivati grazie a 15 vittorie, 11 pareggi e 12 sconfitte.

Dopo sei anni e mezzo, quei tempi sembrano lontanissimi per il club siciliano, attualmente relegato da diversi anni in Serie C e in un periodo di forte austerità complici i problemi finanziari che stanno attanagliando la società.

Lo scorso 16 dicembre son stati pagati 800.000 euro di stipendi per evitare penalizzazioni, ma ora la dirigenza ha ufficialmente consigliato i suoi tesserati di cercarsi una nuova sistemazione altrove.

LEGGI ANCHE: Ibrahimovic al Milan, scelta giusta? Pro e contro dell’operazione

La lettera del Catania ai suoi giocatori

Questo lo ha fatto attraverso ad una lettera spedita ai componenti della prima squadra:

“Cari ragazzi, nel rinnovare a voi e alle vostre famiglie gli auguri di un Buon Natale e di un Felice Anno Nuovo, con la riapertura delle liste di trasferimento abbiamo il dovere di esporvi con chiarezza il quadro economico della nostra società. Il calcio Catania Spa per la ben nota situazione debitoria non potrà far fronte agli adempimenti economici così come attualmente in essere. La vita del Catania è primaria ad ogni cosa, così che ci sembra giusto che troviate una squadra che vi garantisca di poter avere soddisfatte le vostre esigenze tecniche ed economiche. Nessuna pretesa sarà da noi avanzata alle eventuali squadre che si faranno avanti. Certi della vostra comprensione vi salutiamo cordialmente“.

Si prospetta dunque un mese di gennaio di rivoluzioni in casa rossazzurra, con i big Francesco Lodi e Marco Biagianti che saranno i più ambiti dalle altre squadre di terza serie e non solo. Tutto ciò per evitare che la situazioni degeneri e che le cose si mettano male definitivamente.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]