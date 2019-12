Condividi su

Prossima giornata Premier League: calendario e orari giornata 20

Non esiste riposo, nemmeno durante le festività natalizie, per il calcio inglese: il football è uno spettacolo, ed in quanto tale prosegue anche dopo il famoso Boxing Day del 26 dicembre. Dopo appena quarantottore ore si ritorna in campo per disputare la 20esima giornata di Premier League.

LEGGI ANCHE: Montezemolo parla della Ferrari: “Speravo che il Mondiale andasse meglio”

Prossima giornata Premier League: i match del sabato

La giornata si apre subito con un match delicato, decisivo per le sorti della lotta per non retrocedere: Brighton e Bournemouth si affronteranno alle 13.30 di sabato 28 dicembre e si tratta di quindicesima contro sedicesima.

Alle 16.00 ci sono in programma tre match:

Newcastle-Everton è l’occasione perfetta per Ancelotti: il tecnico italiano non poteva sognare un esordio migliore con vittoria e 0 gol subiti, ma non vuole di certo fermarsi.

Southampton-Crystal Palace è la sfida tra due squadre che, nell’ultimo turno, hanno trovato la vittoria ed entrambe godono di un buon periodo di forma.

Watford-Aston Villa, si salvi chi può: penultima contro terzultima in quello che potrebbe essere il confronto più sentito della giornata. Chi sbaglia riduce le proprie chance di salvezza.

Sono due invece i match in programma per le 18.30:

Norwich City-Tottenham: ghiottissima opportunità per la squadra di Mourinho che nello scorso turno, grazie alla sconfitta del Chelsea, ha accorciato la distanza dal quarto posto (obiettivo stagionale). Padroni di casa in preda ad una crisi senza fine: non vincono da sei partite e sono il fanalino di coda.

West Ham-Leicester City: gli ospiti dovranno rialzare la testa dopo aver sbattuto contro la corazzata Liverpool; periodaccio per gli Hammers, che hanno perso tre delle ultime cinque partite giocate.

Chiude il programma domenicale il match tra Burnley e Manchester United. I Red Devils potrebbero ottenere un risultato fin qui mai ottenuto, il terzo successo consecutivo.

Premier League, i tre match della domenica: le big in campo

Arsenal-Chelsea, alle ore 15.30: big match di giornata e, probabilmente, una delle residue chance per l’Arsenal di rientrare in carreggiata. I gunners hanno vinto soltanto una partita nelle ultime cinque, il Chelsea ha mostrato qualche debolezza – specialmente in fase difensiva – dopo un inizio sfavillante.

Liverpool-Wolverampton, ore 17.30: sono finiti gli aggettivi per descrivere questa fantastica squadra, capace di vincere 17 partite e di pareggiarne una sola in 18 giornate. I numeri (e non solo) parlano chiaro: il Liverpool è la squadra più bella e più forte del mondo attualmente. I Wolves proveranno a non fare la figura della vittima sacrificale e hanno tutte le carte in regola per farcela.

Manchester City-Sheffield United, ore 19:00: i citizens, che inseguono alla distanza la sopracitata capolista, ospitano le blades in formato europeo nel match che chiude l’intero turno.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]