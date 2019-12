Condividi su

Iachini si presenta alla Fiorentina: “Felice di essere tornato nella mia seconda casa”

Giornata di novità in casa Fiorentina. Il club gigliato ha ufficialmente presentato alla stampa il neo tecnico Beppe Iachini, sostituto dell’esonerato Vincenzo Montella.

Per il mister marchigiano si tratta di un ritorno a Firenze, dopo aver militato da giocatore nelle squadra del capoluogo toscano per cinque stagioni dal 1989 al 1994 quando ha collezionato 150 presenze totali condite da 2 gol.

Andiamo di seguito a scoprire le sue dichiarazioni in merito a questa nuova avventura.

Le parole di Iachini

Ovviamente in primis i ringraziamenti alla dirigenza e un saluto al collega esonerato: “Ho conosciuto Commisso e mi ha detto di rivedersi in me. Ringrazio lui e tutti i dirigenti. Saluto anche Montella con cui ho un buon rapporto e gli faccio un in bocca al lupo per il futuro, gli auguro le migliori fortune. Sono molto felice di essere tornato nella mia seconda casa“.

Iachini ha poi proseguito: “Ho tanti ricordi qui. Ci sono tante persone che conosco, ho un grande rapporto di stima e affetto con la città e i tifosi che mi hanno sempre apprezzato. Affronto questa avventura con grande entusiasmo e con la voglia di lavorare sul campo. Voglio trasmettere ai giocatori tutta la mia passione. Voglio una squadra organizzata ma con uno spirito che ci permetta di farci onore su tutti i campi. Questo è quello che chiedo: attaccamento alla maglia e grande professionalità. Conosco quasi tutti e sono convinto che hanno questi valori dentro. Attraversano un momento particolare ma siamo pronti per tirarsi su le maniche con la cura del particolare e con la volontà di ribaltare una situazione più complicata del previsto. Siamo pronti“.

Iachini vuole una Fiorentina combattiva e determinata: “Non ho la bacchetta magica e non getto fumo negli occhi, credo solo nel lavoro perché la squadra possa avere l’atteggiamento giusto. Non mi pongo obiettivi primari e secondari. La realtà della classifica è questa, non vendo fumo, sono concreto. Una partita dopo l’altra vogliamo fare più punti possibili. Se raggiungeremo la salvezza non ci fermeremo e cercheremo di fare sempre il massimo raggiungendo posizioni più consone alla storia della Fiorentina. Restiamo con i piedi per terra per capire la malattia che abbiamo, curarla e fare i punti che servono per rivitalizzare una squadra che dovrà scalare la classifica. Io guardo avanti, non indietro“.

