Din Don: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Domenica 29 dicembre verrà trasmesso in prima visione su Italia 1, dalle 21.20, Din Don – Il ritorno, sequel di Din Don – Una parrocchia in due. Il film del 2019, diretto da Paolo Geremei, è una commedia prodotta dalla Sunshine Production ed è stato girato a Pellizzano, in Trentino Alto Adige.

Din Don – Il ritorno: la trama

Il protagonista della commedia è sempre il simpatico Donato, che nel primo film si era finto sacerdote arrivando a far amicizia con il parroco Dino. Deciso a tornare a fare il manager musicale, il suo vero mestiere, Donato riceve una chiamata che lo informa dell’improvvisa morte dell’amico don Dino a causa di una malattia fulminante. Il manager decide di andare a dare l’ultimo saluto al don, ma apprende che di recente il parroco era stato trasferito in un piccolo paese in Trentino Alto Adige perché la chiesa della quale era a capo, a Roccasecca, era stata chiusa.

Si mette quindi in viaggio verso il Nord Italia per partecipare al funerale dell’amico. Arrivato nel paesino scopre le ultime intenzioni del sacerdote: nel testamento viene letta la nomina di Donato a vice della parrocchia affinché continui i lavori che l’amico defunto non ha potuto portare a termine. In un primo momento il manager non ha intenzione di accettare e vuole subito ripartire, ma parlando con gli amici della nuova comunità in cui il parroco operava, viene convinto a intraprendere questa nuova avventura accettando nuovamente le vesti di Don Donato.

Il cast

Enzo Salvi , attore cabarettista e comico romano conosciuto per i ruoli in diversi cinepanettoni, interpreta il manager Donato.

, attore cabarettista e comico romano conosciuto per i ruoli in diversi cinepanettoni, interpreta il manager Donato. Ivano Marescotti , attore, regista teatrale e drammaturgo italiano.

, attore, regista teatrale e drammaturgo italiano. Maurizio Mattioli , attore, doppiatore e comico romano conosciuto per le parti in Un ciclone in famiglia e I Cesaroni.

, attore, doppiatore e comico romano conosciuto per le parti in Un ciclone in famiglia e I Cesaroni. Laura Torrisi , attrice e cantante catanese arrivata tra le finaliste di Miss Italia nel 1998.

, attrice e cantante catanese arrivata tra le finaliste di Miss Italia nel 1998. Andrea Dianetti, attore, regista, cantante e conduttore televisivo e radiofonico, nato a Roma nel 1987.

Tra gli altri attori del cast troviamo: Giorgia Wurth, Emy Bergamo, Gabriele Carbotti, Crisula Stafida, Adolfo Margiotta, Leonardo Bocci, Marco Milano.

