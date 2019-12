Condividi su

Love Actually – L’amore davvero: trama, cast e anticipazioni del film

Domenica 29 dicembre 2019 andrà in onda su Rete 4, a partire dalle ore 21:25, Love Actually – L’amore davvero, film del 2003 diretto dal regista britannico Richard Curtis. La commedia ha ricevuto ben due candidature a Golden Globes.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO

Love Actually – L’amore davvero: la trama

Dieci diverse relazioni d’amore, tra loro molto dissimili, si intrecciano dando vita a una singola storia. Il film è ambientato in una Londra, nel periodo natalizio, in cui a regnare è l’amore.

Il famoso cantante rock Billy Mack registra una cover di Love Is All Around che, malgrado le sue aspettative, riscuote gran successo. Billy decide quindi di fare una scommessa che sarà costretto a rispettare il giorno di Natale, dopo aver trascorso la vigilia con il suo manager Joe, la persona a lui più cara.

Il nuovo Primo Ministro David, bello, giovane e single, si innamora di Natalie, una delle domestiche della residenza. David prova un approccio con la ragazza ma si rende conto che il Presidente degli Stati Uniti, in visita al paese, cerca di sedurre Natalie e decide di mortificarlo durante un discorso. Durante la vigilia di Natale riesce a trascorrere del tempo con la bella domestica che gli ha dimostrato dell’interesse.

Mia, giovane segretaria, è attratta dal manager Harry e – dopo vari tentativi – riesce a sedurlo. Il manager, sposato, decide di comprare una costosa collana alla sua segretaria come regalo di Natale. Questa viene trovata proprio da Karen, la moglie di Harry, che è convinta si tratti del suo regalo da parte del marito e sarà questo, nel momento dello scambio dei regali, a far luce sulla seconda relazione del coniuge.

Lo scrittore Jamie, subito dopo aver scoperto il tradimento della propria ragazza con suo fratello, decide di rifugiarsi nella scrittura andando in un cottage vicino Marsiglia. È qui che incontra la domestica portoghese Aurelia, con la quale si instaura un legame d’amicizia che si tramuterà in amore. Sarà con lei che passerà una delle più indimenticabili vigilie di Natale.

Juliet e Peter, durante la loro festa di nozze ricevono una sorpresa dall’amico Mark. Quando la sposina si fa inviare il video della serata, che l’amico stesso ha realizzato, capisce che Mark è interessato a lei. Lui ammette il sentimento e proprio il giorno della vigilia di Natale scatta un bacio segreto tra i due.

Daniel, rimasto da poco vedovo, si ritrova non solo a dover elaborare il lutto, ma anche ad aiutare il timido figliastro Sam che si è perdutamente innamorato di una ragazzina che sta per partire per gli Stati Uniti. I rallentamenti causati dallo spettacolo di Billy Mack permetteranno a Sam di raggiungere la giovane Joanna e qui avrà un nuovo colpo di fulmine.

Sarah è una delle invitate al matrimonio di Juliet e Peter e si occupa del fratello affetto da malattia mentale. È segretamente innamorata di Karl: quando finalmente si convince a fare un passo avanti confidando i suoi sentimenti al ragazzo, riceve una chiamata proprio dal fratello che le chiede di andare da lui.

Colin Frissell pensa di essere un latin lover, ma riceve costantemente due di picche; decide quindi di partire per l’America convinto di trovare tante ragazze interessate al suo accento inglese. Il suo piano funziona e dopo qualche tempo torna al suo paese per far ricredere lo scettico amico Tony.

John e Judy si conoscono sul set di un film porno, in cui fanno da controfigure, e cominciano a frequentarsi anche fuori. Entrambi sono reciprocamente e sinceramente interessati, nascerà una storia che li porterà al matrimonio.

Il cast

Nel cast troviamo attori di grandissima fama:

Hugh Grant (attore britannico divenuto famoso grazie al ruolo in Quattro matrimoni e un funerale) è il primo mistro David; Colin Firth (attore e produttore cinematografico inglese) nei panni di Jamie Bennett; Emma Thompson (nota attrice e sceneggiatrice che ha ricevuto 5 candidature agli Oscar) interpreta Karen; Keira Knightley (la famosa attrice de I pirati dei Caraibi) è Juliet; Bill Nighy (attore e doppiatore britannico) nel ruolo di Billy Mack; Liam Neeson (attore irlandese candidato agli Oscar per il magistrale ruolo in Schindler’s List – La lista di Schindler) veste i panni di Daniel. Rowan Atkinson (attore inglese conosciuto per il personaggio Mr. Bean) nel ruolo di Rufus e Claudia Schiffer (supermodella tedesca) in Carol.

Altri attori noti presenti nella commedia sono Laura Linney: Sarah; Alan Rickman: Harry; Lúcia Moniz: Aurelia; Thomas Brodie-Sangster: Sam; Heike Makatsch: Mia; Martin Freeman: John; Joanna Page: Judy; Andrew Lincoln: Mark; Gregor Fisher: Joe; Martine McCutcheon: Natalie; Nina Sosanya: Annie; Kris Marshall: Colin Frissell; Rodrigo Santoro: Karl; Chiwetel Ejiofor: Peter; Abdul Salis: Tony; Billy Bob Thornton: il Presidente degli Stati Uniti e Sienna Guillory: la ragazza di Jamie.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]