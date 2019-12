Condividi su

Napoli-Lobotka sempre più vicini: ma il Milan resta sullo sfondo

Il nome di Stanislav Lobotka, in questi anni, è stato accostato moltissime volte al Napoli: ma per un motivo o per un altro la trattativa tra giocatore e club non è mai andata a buon fine. A sorpresa, in questa finestra di calciomercato l’affare sembra essere indirizzato verso la chiusura. Ma occhio ad un Milan che resta sullo sfondo in attesa di ulteriori sviluppi, fiutando quello che potrebbe essere uno scippo di mercato ad una diretta concorrente per un posto nella prossima Champions League.

Napoli, Lobotka dice sì: i dettagli dell’offerta

Lobotka risponde perfettamente all’identikit del giocatore richiesto dal nuovo tecnico partenopeo Gennaro Gattuso: è infatti un centrocampista centrale con spiccate doti di regia. I primi due esperimenti in campionato hanno infatti dimostrato che né Allan, né Fabian Ruiz sono adatti al ruolo di metodista davanti alla difesa. Dopo la partenza di Jorginho prima e Hamsik poi, il Napoli non ha più avuto un giocatore d’ordine da affiancare alle sue mezze ali di altissima qualità.

Il sodalizio partenopeo presenterà un’offerta molto importante al Celta Vigo, club spagnolo che detiene il cartellino del giocatore slovacco: si parla infatti di 15 milioni di euro più bonus, per un totale di circa 20 milioni.

La richiesta è di 25 milioni, nonostante la clausola rescissoria fissata a 50 milioni. Al giocatore sarà offerto un contratto quadriennale o quinquennale da 2 milioni di euro stagione. La distanza tra domanda e offerta verrà colmata dai numerosi bonus che verranno inseriti alla firma del contratto, legati al numero di presenze e al raggiungimento di determinati obiettivi di squadra.

Occhio Napoli, il Milan resta vigile:

Il Napoli ha ottenuto il gradimento da parte del giocatore, che ha già manifestato il proprio benestare al possibile trasferimento in Italia, ma occhio a questo scatenato Milan: i rossoneri, infatti, dopo aver riportato in Italia niente poco di meno che Zlatan Ibrahimovic, restano sullo sfondo e fiutano come detto lo scippo di mercato ad una diretta concorrente. La dirigenza del club meneghino, però, preferirebbe la formula del prestito con obbligo di riscatto nella prossima stagione.

