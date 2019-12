Condividi su

Calciomercato Fiorentina: il punto in entrata e in uscita in vista di gennaio

La Fiorentina è una delle grandi deluse di questa annata calcistica: la squadra viola è una di quelle che ha collezionato meno punti in tutto l’anno solare tra la gestione Pioli e Montella.

Quest’ultimo è stato esonerato dalla società dopo la pesante sconfitta per 1-4 contro la Roma, al termine di un pessimo girone d’andata dove i toscani hanno ottenuto soltanto 17 punti, che ne fanno una delle indiziate a sorpresa per la lotta salvezza.

I viola ripartono da una vecchia gloria come Beppe Iachini, annunciato come nuovo allenatore: l’ex Empoli e Udinese ripartirà dal 3-5-2 con Chiesa come unica certezza nel reparto offensivo, vista l’indisponibilità di Ribery e la poca affidabilità di Pedro, Vlahovic e Boateng. La Fiorentina sarà una delle squadre che interverrà maggiormente sul mercato.

Clicca qui per tutte le ultime del Termometro Sportivo

Calciomercato, Fiorentina: si sognano Piatek e Cutrone

Ribery mancherà fino a fine marzo, Vlahovic (il talento classe 2000) ha convinto a sprazzi ma non può garantire una stagione da titolare di alto livello, Pedro è un “desaparecido”: Iachini ha infatti chiesto una prima punta che possa garantire dei gol sicuri. Le partite rimaste da giocare sono ancora tante e c’è tutto il tempo per poter aggiustare il tiro.

I primi due nomi in cima alla lista dei desideri sono Piatek e Cutrone entrambi, per motivi diversi, in uscita dai propri club di appartenenza: il polacco, con l’arrivo di Ibrahimovic al Milan, vedrà ridurre il suo minutaggio in maniera drastica; il secondo ha trovato veramente poco spazio in Premier League, pagando anche un ambientamento lento e difficoltoso. Due nomi che fanno sognare i tifosi dopo un avvio di stagione da brividi.

I nomi in uscita della viola: Pedro e Terzic

Risulta ad oggi molto difficile la permanenza in viola di Pedro, giovane brasiliano su cui la società ha investito tanti soldi nel mercato estivo: verrà girato in prestito visto il poco spazio che ha trovato e che continuerà a trovare in campo, nonostante il cambio di guida tecnica.

Terzic, esterno serbo, è finito nel mirino dell’Atalanta e potrebbe rientrare nell’operazione di scambio con Arana (giocatore di fascia, anche lui in uscita e in proprietà del club bergamasco).

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]