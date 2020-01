Condividi su

Calciomercato, Cagliari: la situazione in entrata e uscita in vista di gennaio

Il Cagliari è l’autentica rivelazione di questa stagione: partita, come ogni stagione per salvarsi in tranquillità, la squadra sarda si è ritrovata a lottare per un posto in Europa, collezionando addirittura più di 10 risultati utili consecutivamente. Probabilmente nessuno, prima dell’inizio del campionato, avrebbe puntato forte su una squadra sì attrezzata, ma che si vedeva ancora lontana dai posti che contano.

Uno stop al giro di boa che non inficia la bontà di una stagione fin qui straordinaria

Nelle ultime due giornate c’è stato un piccolo rallentamento: le sconfitte contro Lazio e Udinese non hanno però di certo rovinato quanto di buono fatto da Maran e dai suoi giocatori fino a questo momento, protagonisti di un rendimento ben al di sopra delle aspettative più rosee.

Il Cagliari opererà sul mercato soltanto per tappare eventuali buchi: sarà importante in tal senso valutare attentamente le condizioni di Pavoletti e Cragno, entrambi out dall’inizio del campionato e che dovrebbero far rientro nei primi mesi del prossimo anno.

Clicca qui per tutte le ultime del Termometro Sportivo

Calciomercato Cagliari, mercato mirato per i sardi

L’intento della società, che ha chiuso il mercato estivo a pieni voti consegnando a Maran una rosa completa e con tante alternative, è quello di sfoltire la rosa: Deiola lascerà la Sardegna ma resterà in Serie A, rinforzando un Brescia alla disperata ricerca della quadratura del cerchio.

Trasferimento in prestito al Venezia per Pinna, che ha trovato veramente poco spazio fino a questo momento. Stesso destino anche per Birsa che da una stagione all’altra è passato dall’essere un titolare fisso ad un ruolo da comprimario.

Tiene invece banco la questione Nandez: l’uruguaiano, uno dei migliori in questa metà di stagione, porterà il Cagliari in tribunale insieme al suo agente per via di alcuni nodi relativi al suo contratto: inadempienze che non dovrebbero compromettere, tuttavia, la permanenza a Cagliari del “Pitbull”.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]