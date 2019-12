Condividi su

Bollette luce e gas 2020: tariffe aggiornate, ecco cosa aumenta e cala

Con un comunicato stampa del 27 dicembre 2019, l’Arera ha comunicato gli aggiornamenti tariffati legati alle bollette luce e gas. Nel quadro generale si assisterà a un calo delle bollette dell’energia elettrica nel primo trimestre 2020, mentre aumenteranno quelle del gas, seppur leggermente. “Il forte calo del fabbisogno per gli oneri generali e il contenimento delle tariffe regolate di rete (trasporto e distribuzione) e le basse quotazioni delle materie prime nei mercati all’ingrosso portano a una riduzione del -5,4% per l’elettricità e a un leggero aggiustamento per il gas, +0,8% per la famiglia tipo in tutela”, spiega l’Autorità, laddove per famiglia tipo si intende un nucleo che ha consumi medi di energia elettrica di 2.700 kWh annui e una potenza impegnata di 3 kW, mentre per il gas i consumi medi sono di 1.400 metri cubi all’anno.

Bollette luce e gas 2020: il risparmio per i consumatori

Quali conseguenze sulle tasche delle famiglie? Per l’elettricità la spesa per la famiglia tipo nel lasso di tempo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 ammonta a 544,20 euro (-2,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), con un risparmio di circa 16 euro annui. Per la bolletta del gas, invece, la spesa equivale a 1.040 euro, con un -9,5% rispetto ai 12 mesi del precedente anno e con un risparmio di circa 109 euro all’anno. Complessivamente il risparmio per la famiglia tipo equivale a circa 125 euro.

Energia elettrica in ribasso: i motivi

Per ciò che concerne l’energia elettrica la riduzione sopra registrata è diretta conseguenza del calo dei costi della materia energia e della forte riduzione della componente degli oneri generali di sistema, “determinata da una riduzione dell’elemento A3 per gli incentivi alle rinnovabili e di alcuni elementi di A-Rim, resa possibile dal buon andamento nella gestione dei conti di cassa, dalla revisione dei fabbisogni e dal ripristino della piena normalità dopo le azioni di recupero per le scelte pro-consumatori del 2018”.

Gas naturale in leggero aumento: ecco perché

Per quanto riguarda il gas naturale il leggero aumento è determinato da un lieve incremento della spesa per la materia prima “legata principalmente alle quotazioni attese nei mercati all’ingrosso nel prossimo trimestre invernale, controbilanciato da un calo delle tariffe regolate di trasporto e distribuzione”, nonché da un lieve calo per gli oneri generali.

Bollette luce e gas 2020: “Scelte del passato corrette”, dice Besseghini (Arera)

Per il presidente di Arera, Stefano Besseghini, “i dati odierni confermano la correttezza delle scelte operate in passato. L’approccio progressivo di riforma ha permesso di evitare ripercussioni sui consumatori, pur nell’invariata difficoltà di dover gestire una importante componente para fiscale nella composizione della tariffa”.

Bollette luce e gas: slitta addio al mercato tutelato

Si ricorda, infine, che l’addio definitivo al mercato tutelato ha subito un altro slittamento: ciò sarebbe dovuto accadere il prossimo 1° luglio 2020, ma in realtà ci sarà solo a partire dal 1° gennaio 2022. Per ulteriori informazioni, leggi questo articolo.

