I Miserabili: trama e anticipazioni seconda puntata 30 dicembre

La prima serata del lunedì si aprirà all’insegna dei grandi classici della letteratura con I Miserabili. La seconda puntata dell’adattamento per il piccolo schermo dell’omonimo romanzo di Victor Hugo andrà in onda oggi 30 dicembre 2019 alle 21.20 su Rai 3.

La fiction britannica, prodotta da BBC Studios in associazione con Lookout Point e CZAR TV, diretta da Tom Shankland e sceneggiata da Andrew Davis, ha potuto contare sulle musiche di John Murphy, la fotografia di George Steel. Ma cosa hanno in serbo per noi stasera I Miserabili?

Jean Valjean è evaso dal carcere di Toulon ed ha un solo obiettivo: trovare Cosette ed onorare così la promessa fatta sul letto di morte alla madre della piccola. L’uomo infatti prima che la donna esalasse l’ultimo respiro le ha giurato di prendersi cura della sua bambina e proteggerla da tutti i pericoli. Dopo averla cercata ovunque, finalmente il protagonista de I Miserabili scopre dove vive e salva la ragazzina costretta fino a quel momento a subire le angherie dei due crudeli coniugi Thenardier.

Nel frattempo però Javert è ancora sulle tracce di Jean e dispiega tutte le sue energie pur di catturarlo di nuovo. L’uomo però riesce a scappare e assieme a Cosette trova rifugio in un convento di suore. Finalmente al sicuro, i due trascorrono anni in tranquillità ma la ragazza, oramai cresciuta, sente l’esigenza di abbandonare il chiostro, vedere il mondo e Valjean, pur di renderla felice, acconsente a trasferirsi con lei in una bellissima ma isolata casa. Tuttavia una volta uscita dalla zona protetta, un giorno la giovane donna incontra casualmente i Thenardier mettendo così, suo malgrado, di nuovo in pericolo la libertà di entrambi. Cosa faranno adesso I Miserabili?

