47 metri – Uncaged: trama, cast e anticipazioni. Quando esce in Italia

Amate gli horror ad alta tensione? Allora 47 metri – Uncaged potrebbe fare al caso vostro! La pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 23 gennaio 2020, è stata diretta da Johannes Roberts, regista britannico noto al grande pubblico per opere come The Strangers: Prey at Night, The Other Side of the Door, Storage 24, Roadkill, Forest of the Damned, Darkhunters e Hellbreeder.

Il lungometraggio da brivido, sequel dell’omonimo film del 2017, ha potuto contare sulla fotografia di Mark Silk, le musiche di tomandandy mentre il montaggio è stato affidato a Martin Brinkler. Inoltre 47 metri al botteghino negli Usa ha incassato 22,2 milioni di dollari nelle prime dieci settimane di programmazione. Ma vediamo insieme la sinossi?

47 metri – Uncaged: trama e anticipazioni. Quando esce in Italia

Come già detto in apertura di articolo, 47 Metri – Uncaged approderà in Italia sul grande schermo il 23 gennaio 2020. Il film segue le vicende di Mia e Sasha, due sorelle adottive adolescenti alle prese con una nuova scuola. Diverse caratterialmente, le teenager litigano spesso persino in pubblico e la madre disperata, non sapendo più cosa inventarsi per mettere pace tra di loro, organizza una vacanza forzata con la speranza che le figlie possano finalmente trovare un punto d’incontro.

Partite per la gita, il programma prevedere il noleggio di una barca per vedere i temutissimi squali bianchi in totale sicurezza all’interno di una gabbia e con le bombole d’ossigeno. Preparato tutto l’occorrente, la magica esperienza ben presto si trasforma in un incubo ad occhi aperti per le protagoniste di 47 Metri – Uncaged.

Il cast del film

In 47 – Uncaged Sophie Nélisse interpreta Mia mentre Corinne Foxx è Sasha. Brianne Tju veste i panni di Alexa e Sistine Rose Stallone quelli di Nicole. Brec Bassinger ricopre il ruolo di Catherine e John Corbett è Grant.

Hanno partecipato al film anche Nia Long nella parte di Jennifer e Axel Mansilla in quella dell’amico. Completano il cast Khylin Rhambo che è Carl e David Santos nelle vesti di Ben.

