Condividi su

Messaggio Presidente della Repubblica: orario, diretta tv e argomenti

Oggi 31 dicembre 2019 alle 20.30 a reti unificate andrà in onda in diretta il Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica. Tra poche ore quindi Sergio Mattarella, capo dello Stato italiano, fornirà al popolo un bilancio dei traguardi politici, sociali e comunitari raggiunti nei dodici mesi appena trascorsi e formulerà i propositi per i prossimi trecentosessantacinque giorni.

L’evento della sera di San Silvestro ha una lunga tradizione e difatti si svolge dal 1949 senza alcuna interruzione. Diffuso sia in televisione che in radio, rappresenta un momento solenne e un’occasione unica per riflettere sui successi e i nuovi obiettivi del governo e dei singoli cittadini. Ma vediamo insieme il contenuto del discorso del Presidente della Repubblica!

Messaggio Presidente della Repubblica: orario, diretta tv e argomenti

Come già detto in apertura di articolo, il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica verrà trasmesso in diretta stasera 31 dicembre 2019 dalle 20.30 su Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4 e Canale 5. Tanti saranno gli argomenti affrontati dal garante della Costituzione nel discorso di oggi ma le linee principali su cui si svilupperà saranno essenzialmente due: l’identità nazionale, con particolare attenzione alle modalità attraverso le quali si concretizza, e l’improrogabile esigenza di una forte coesione dello Stato. Quest’ultima infatti è necessaria soprattutto in un periodo così complesso per il nostro Paese a partire dal nuova fase istituzionale che si potrebbe aprire a gennaio.

A partire dal 2020 c’è la possibilità che vengano indetti due referendum popolari: sulla norma che prevede la riduzione dei parlamentari e sul taglio della quota proporzionale dell’attuale legge elettorale. L’intervento del Presidente della Repubblica, trasmesso in televisione e radio, durerà dai quindici massimo ai venti minuti e, pur guardando al passato, sarà essenzialmente basato sui propositi, gli obiettivi e i progetti da realizzare nei prossimi dodici mesi.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]