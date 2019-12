Condividi su

The Blues Brothers: trama, cast e anticipazioni del film su Italia 1

Tra le opere che non passano mai di moda sicuramente c’è anche The Blues Brothers. La pellicola del 1980, in onda oggi 31 dicembre 2019 alle 19.26 su Italia 1, è stata diretta da John Landis, regista, sceneggiatore e attore statunitense noto al grande pubblico per film come Animal House, Un lupo mannaro americano a Londra, Una poltrona per due, Ai confini della realtà, Il principe cerca moglie e Amore all’ultimo morso.

La spassosa commedia, prodotta e distribuita da Universal Pictures, a potuto contare sulle musiche di Ira Newborn e Elmer Bernstein, la fotografia di Stephen M. Katz mentre il montaggio è stato affidato a George Folsey Jr. Ma qual è la sinossi di The Blues Brothers?

The Blues Brothers: trama e anticipazioni del film su Italia 1

The Blues Brothers è ambientato nella Chicago degli anni ’80. La commedia racconta la storia di Jake, criminale che dopo aver pagato il suo conto con la giustizia esce di prigione. Ad attenderlo fuori dal cancello del penitenziario c’è suo fratello Elwood e, prima di ogni altra cosa, i protagonisti si recano nell’orfanotrofio dove sono cresciuti. Infatti Suor Mary, madre superiore dell’istituto, ha scoperto che ci sono ben 5.000 dollari di tasse arretrate da pagare ma non sa dove ricavare questa somma di denaro.

I due uomini allora, intenzionati ad aiutare la donna di Chiesa, cercano e ben presto trovano una soluzione: riunire tutti i vecchi componenti del loro gruppo musicale. Iniziano così le bizzarre e strampalate avventure dei Blues Brothers che, mentre sono alle prese con la difficile missione, vengono pedinati e inseguiti da polizia, cantanti, nazisti dell’Illinois e tutti coloroche in passato sono stati truffati da La Banda degli stravaganti fratelli.

Il cast del film

In The Blues Brothers John Belushi interpreta Jake “Joliet” Blues e Dan Aykroyd è Elwood Blues. James Brown veste i panni del reverendo Cleophus James, Cab Calloway quelli di Curtis e Ray Charles è Ray, proprietario del negozio di strumenti. Aretha Franklin recita la parte della moglie di Matt Murphy, Matt Murphy quella di Matt “Guitar” Murphy e Steve Cropper è Steve “The Colonel” Cropper. Inoltre Donald Dunn ricopre il ruolo di Donald “Duck” Dunn, Murphy Dunne quello di Murph e Willie Hall è Willie “Too Big” Hall. Tom Malone è Tom “Bones” Malone e Lou Marini è Lou “Blue” Marini.

Hanno partecipato al film anche Carolyn Franklin, Alan Rubin nelle vesti di Mr. Fabulous, Carrie Fisher in quelle dell’ex-fidanzata di Jake e Henry Gibson che è il capo dei nazisti dell’Illinois. Eugene J. Anthony è Gruppenführer, John Candy interpreta il comandante di polizia Burton Mercer e Kathleen Freeman è la sorella Mary Stigmata, “la Pinguina”. Fanno parte del cast The Blues Brothers Steve Lawrence nella parte di Maury Sline, Twiggy in quella della ragazza chic e Jeff Morris che è Bob. Charles Napier, John Lee Hooker, Frank Oz e John Landis sono rispettivamente Tucker McElroy, Slim, l’ufficiale del carcere e Trooper La Fong. Steven Spielberg ricopre il ruolo dell’impiegato dell’ufficio delle tasse, Joe Walsh quello di uno dei carcerati nella scena finale e Paul Reubens è il cameriere. Infine Armand Cerami e Steven Williams sono Daniel e Mount Trooper.

