Harvey: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Nel 2000 l’American Film Institute inserì Harvey al trentacinquesimo posto delle classifica delle cento migliori commedie di tutti i tempi. La pellicola del 1950, in onda stasera 31 dicembre 2019 alle 21.27 su Rete 4, è stata diretta da Henry Koster, regista tedesco noto per aver firmato opere come Il diario di una donna amata, Cento uomini e una ragazza, La prima è stata Eva, La maja desnuda, Mister Hobbs va in vacanza e Dominique.

Il divertente lungometraggio, prodotto da John Beck per Universal Pictures, rappresenta la trasposizione cinematografica dell’omonima pièce di Mary Chase ed ha potuto contare sulle musiche di Frank Skinner, la fotografia di William H. Daniels mentre il montaggio è stato affidato a Ralph Dawson. Ma vediamo insieme la sinossi di Harvey!

Harvey: trama e anticipazioni del film stasera in tv

Elwood P. Down è un simpatico e eccentrico uomo con problemi di alcolismo ma del tutto innocuo. Il bizzarro frequentatore di bar è convinto di avere come amico un grosso coniglio bianco di nome Harvey che in realtà vede solo lui. La famiglia è sempre più imbarazzata dallo strambo comportamento del protagonista e proprio per questo la sorella Veta Louise decide di rinchiudere il fratello in un istituto psichiatrico.

Succede però qualcosa di davvero incredibile: per una serie di equivoci, è la donna ad essere scambiata per pazza e trattenuta contro la sua volontà nella clinica di salute mentale. Come finirà il film?

Il cast del film

In Harvey Wallace Ford interpreta Ellis Logfren mentre James Stewart è Elwood P. Dowd. Victoria Horne veste i panni di Myrtle Mae Simmons, Jesse White quelli di Martin Wilson e Cecil Kellaway è il dottor William Chumley.

Hanno partecipato anche Peggy Dow nella parte di Miss Kelly, Josephine Hull in quella di Veta Louise Dowd Simmons e William H. Lynn è il giudice Omar Gaffney. Infine completano il cast di Harvey Nana Bryant nel ruolo di Mrs. Hazel Chumley, Grayce Mills in quello di Mrs. Ethel Chauvenet e Clem Bevans che è Mr. Herman Shimelplatzer.

