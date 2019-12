Condividi su

Gli Aristogatti: trama e anticipazioni del film stasera in tv su Rai 2

Lo scorre del tempo non ha minimamente intaccato il valore artistico de Gli Aristogatti. Il film d’animazione del 1970, in onda stasera 31 dicembre 2019 alle 21.20 su Rai 2, è stato diretto da Wolfgang Reitherman, regista tedesco naturalizzato statunitense, noto al grande pubblico per aver firmato opere come La bella addormentata nel bosco, La carica dei ceno e uno, La spada nella roccia, Il libro della giungla, Robin How e Le avventure di Winnie the Pooh.

L’emozionante lungometraggio, distribuito da Cinema International Corporational e sceneggiato da Larry Clemmons, Eric Cleworthy, Vance Gerry, Frank Thomas, Julius Svendsen, Ralph Wright, Ken Anderson, ha potuto contare sulle musiche di George Bruns e il montaggio di Tom Acosta. Inoltre la pellicola ha ottenuto una nomination ai Grammy Award ed è stato l’ultimo progetto per il grande schermo approvato da Walt Disney stesso. Ma vediamo insieme la sinossi de Gli Aristogatti!

Parigi, 1910. Madame Adelaide è una stramba ed eccentrica signora estremamente elegante e raffinata. Con una lunga carriera e illustre carriera da cantante lirica alle spalle, la donna, non avendo avuto figli, vive sola in una grande e sontuosa casa. Avanti con l’età, la bizzarra artista decide che è giunto il momento di redigere il testamento ma nessuno dei suoi cari è ancora in vita.

L’anziana appassionata di musica nomina come eredi gli Aristogatti, i suoi quattro amatissimi felini: mamma Duchessa e i piccoli Minou, Matisse e Bizet. Tuttavia Edgar, maggiordomo della villa desideroso di mettere le mani sulle ricchezze della sua datrice di lavoro, non è per nulla contento del fatto che potrà appropriarsi degli averi della donna solo dopo la morte dei nobili animali. Proprio per questo l’uomo escogita un malvagio piano per eliminare i suoi rivali. Cosa avrà in mente?

I doppiatori italiani del film

I doppiatori italiani de Gli Aristogatti sono: Renzo Montagnani che interpreta Romeo, Melina Martello nel ruolo di Duchessa e Oreste Lionello in quello di Groviera, George Hautecourt. Corrado Gaipa recita la parte di Scat Cat, Lorenzo Spadoni quella di Shun Gon e Nino Scardina è Peppo.

Hanno partecipato al film d’animazione anche Emanuela Rossi nei panni di Bizet, Cinzia De Carolis in quelli di Minou e Riccardo Rossi che è Matisse. Inoltre Clelia Bernacchi è Frou-Frou, Mario Feliciani presta la voce a Napoleone e Renato Cortesi a Lafayette, Hit Cat. Infine Solvejg D’Assunta è Adelina Bla Bla, Angiolina Quinterno interpreta Guendalina Bla Bla e Wanda Tettoni è Adelaide Bonfamille. Completano il cast Renato Turi nel ruolo di Edgar e Gianni Bonagura in quello dello zio Reginaldo.

