Libri horror 2020 di Stephen King: titoli in uscita e anticipazioni

Quando si parla di libri horror è davvero difficile non pensare alle opere di Stephen Edwin King. Lo scrittore e sceneggiatore statunitense è infatti uno dei più famosi autori della letteratura fantastica da più di quarant’anni.

Pagliacci diabolici, bambini con poteri straordinari, case costruite su antichi cimiteri indiani, crudeli maledizioni, le storie narrate dall’artista americano sono tantissime ed hanno ispirato registi di tutto il mondo conquistati dalle incredibili intrecci del maestro del brivido. Ma vediamo insieme quali libri horror ha in serbo per noi quest’anno il padre di It!

Amate i libri horror di Stephen King e non vedete l’ora di scoprire quali pubblicherà nel 2020? Allora questo è l’articolo giusto! Milioni di fan infatti divorano attendono con ansia le storie del celebre e prolifico scrittore che ha condizionato e influenzato il lato oscuro della letteratura. Punto di forza delle sue opere è la capacità di affrontare tematiche rilevanti dal punto di vista sociale, come il bullismo, le dipendenze e la solitudine dei giovanissimi, attraverso il medium del genere. Non solo quindi puro e semplice intrattenimento ma anche profondità nei contenuti hanno resto l’artista uno degli autori più amati di tutti i tempi.

Di libri horror ne ha pubblicati davvero tanti e il 5 maggio 2020 uscirà If It Bleeds, tradotto Se Sanguina, raccolta di quattro racconti inediti di cui uno ha dato il titolo all’opera mentre gli altri sono Mr. Harrigan’s phone, The life of Chuck e Rat. Della sinossi sappiamo solo che le storie saranno ambientate in luoghi lugubri e spaventosi ma allo stesso tempo ammalianti. Sulla copertina della silloge campeggia un gatto nero dai cui occhi esce un topo. Infine sappiamo che nel nuovo libro horror compaiono due personaggi già incontrati in passato: Holly Gibney, apparsa già in Mercedes, Chi perde paga e Fine turno, e l’investigatore Ralph Anderson di The Outsider.

