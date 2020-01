Condividi su

Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia: ospiti e anticipazioni di stasera

Oggi 6 gennaio 2020 dalle 20.30 su Rai 1 andrà in onda i Soliti Ignoti- Speciale Lotteria Italia. Il programma d’intrattenimento che ogni giorno occupa il pre-serata della rete ammiraglia torna anche quest’anno abbinato all’estrazione finale dei biglietti fortunati.

Come di consueto, al timone della trasmissione ci sarà Amadeus che guiderà il concorrente nell’appassionante gioco e presenterà i personaggi di spicco, appartenenti allo scintillante mondo dello spettacolo, che parteciperanno allo spassoso show. Ma vediamo cos’ha in serbo per noi I Soliti Ignoti!

Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia: ospiti e anticipazioni di stasera

È tutto pronto per I Soliti Ignoti – Il Ritorno – Speciale Lotteria Italia. Dal 2017 infatti l’estrazione finale i biglietti vincenti i premi di prima categoria, tra i quali spicca il primo del valore di cinque milioni di euro, è abbinata al fortunato programma condotto dall’elegante e simpatico Amadeus su Rai 1. Sarà quindi una puntata molto particolare quella che andrà in onda stasera 6 gennaio ricca di sorprese, ospiti speciali ed emozionanti rivelazioni. Durante lo show infatti il presentatore emiliano svelerà i ventidue Big in gara al prossimo Festival di Sanremo che prenderà il via il 4 febbraio 2020. Al centro del gioco ci sarà un agguerrito concorrente che con sapiente arguzia tenterà di indovinare gli accoppiamenti giusti osservando attentamente i personaggi dalle identità nascoste.

In occasione del sorteggio della Lotteria, durante i Soliti Ignoti, i cinque biglietti verranno poi abbinati ad altrettanti volti noti dello spettacolo che si sfideranno determinando in questo modo l’ordine dei premi basato quindi sulla classifica che prenderà forma durante lo spettacolo. Un’occasione unica e imperdibile per passare il giorno della Befana all’insegna del divertimento, della musica e dell’allegria. Tutto questo e molto altro tra poche ore sulla rete ammiraglia.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]