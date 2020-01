Condividi su

Kulusevski, Vidal, Eriksen: Juventus e Inter fanno sul serio

Gennaio è arrivato e con esso si appresta a partire la sessione invernale di calciomercato, che quest’anno ha chiusura prevista per il 3 febbraio prossimo. In Italia sono molto attive le due capoliste, ovvero Juventus e Inter: se i bianconeri hanno necessità solo di puntellare, discorso diverso è quello dei nerazzurri, pronti a muoversi su più fronti per rafforzare una rosa corta e spesso acciaccata.

LEGGI ANCHE: Prossima giornata Liga: calendario e orari delle partite turno 19

La Juventus soffia Kulusevski all’Inter

Sfumata la giovane promessa Haaland, da qualche giorno ufficialmente un nuovo giocatore del Borussia Dortmund, la Juventus si è lanciata di peso su Dejan Kulusevski. Il fantasista svedese sembrava andare verso l’Inter, ma un blitz di Paratici datato pochi giorni fa lo ha praticamente consegnato alla Vecchia Signora. Le sue prestazioni in questa prima metà di stagione in quel di Parma lo hanno fatto diventare oggetto del desiderio da parte delle big nostrane, nonostante una valutazione di circa 45 milioni di euro.

I campioni d’Italia puntano a chiudere l’affare e convincere il Parma a lasciar partire il ragazzo già a gennaio, magari contraccambiando il favore cedendo ai ducali il partente e lungodegente Marko Pjaca. L’Atalanta – proprietaria del cartellino del classe ’00 – si appresta dunque ad ottenere l’ennesima grande plusvalenza di queste ultime stagioni.

L’Inter prova a cautelarsi con Vidal. Anche Eriksen?

Nella sponda nerazzurra del Naviglio, l’Inter non si è certo sconfortata alla notizia di Kulusevski. Infatti si sta provando l’accelerata decisiva per Arturo Vidal, pupillo di Antonio Conte e ormai in rotta con il Barcellona. Il cileno – stando ai quotidiani spagnoli – avrebbe già trovato l’accordo con i meneghini, ma i blaugrana non vogliono cederlo adesso, considerata anche la recente partenza direzione Betis di Aleñá e il nuovo infortunio occorso ad Arthur.

Poi la bomba: in Inghilterra nelle ultime ore stanno rilanciando la notizia secondo cui Christian Eriksen – prossimo alla scadenza di contratto con il Tottenham – avrebbe scelto di trasferirsi proprio all’Inter in questa sessione di gennaio. Accostato con forza a numerosi top club europei del calibro di PSG, Real Madrid, Juventus e Manchester United, il danese avrebbe però optato per Milano perché proprio i Red Devils vorrebbero aspettare fino all’estate per prelevarlo a parametro zero. Non si ha certezza di questo ma, se così dovesse essere, i nerazzurri sulla carta concluderebbero un’ottima operazione di mercato. Per averlo subito, però, il club di Suning dovrebbe pagare un indennizzo in favore degli Spurs.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]