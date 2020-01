Condividi su

Lotteria Italia: premi 2020, data estrazione e come controllare le vincite

Il primo appuntamento dell’anno per gli appassionati di giochi a premi è quello del 6 gennaio, giorno dell’Epifania, in cui viene estratto il biglietto vincente della Lotteria Italia. Nonostante altri giochi a premi, peraltro con maggior frequenza, offrano cifre decisamente più sbalorditive, la Lotteria Italia sembra aver mantenuto intatto il suo fascino e la sua presa sugli italiani. Andiamo a vedere come funziona, quali sono i premi e come controllare se il nostro biglietto è quello vincente.

Lotteria Italia 2020: i biglietti e i premi

Come ogni anno si rinnova l’appuntamento con la Lotteria Italia. Partecipare al gioco a premi della Befana è molto facile: è sufficiente acquistare un biglietto e lo si può fare presso i tabaccai, le edicole, gli autogrill, le ricevitorie del Lotto, oppure online sul sito della Lotteria. Il prezzo per un biglietto è di 5 euro. Una volta acquistato il biglietto, bisognerà attendere l’estrazione che avverrà nella serata del 6 gennaio 2020, durante la trasmissione I Soliti Ignoti – Il Ritorno, condotta da Amadeus.

I biglietti della Lotteria Italia sono suddivisi in 20 serie da 500 mila biglietti, per un totale di 10 milioni di biglietti in commercio. Alle normali lettere dell’alfabeto, manca la lettera H più quelle straniere: nel caso ci sia bisogno di un maggior numero di biglietti, sarebbero emessi nuovi biglietti con le lettere diverse.

Il premio principale della Lotteria Italia ammonta a 5 milioni di euro. Tutti gli altri premi sono decisi da un’apposita Commissione, che ne quantifica le somme in base ai ricavi ottenuti dalle vendite dei biglietti complessivi. Sono previsti anche altre tipologie di premi, sempre ad estrazione, pertanto sarà necessario sapere come verificare se il nostro biglietto è un biglietto vincente.

Lotteria Italia: come verificare se abbiamo vinto

Per scoprirlo sarà sufficiente seguire la diretta della trasmissione I Soliti Ignoti – Il Ritorno, che andrà in onda su Rai Uno il 6 gennaio 2020 a partire dalle ore 20.35, condotta da Amadeus. I risultati saranno comunque visibile sul portale online dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché sul sito ufficiale della Lotteria Italia. L’anno scorso il primo premio da 5 milioni di euro è stato vinto a Sala Consilina, in provincia di Salerno.

Per verificare se sono stati vinti i premi minori, sarà possibile recarsi sul sito di Lottomatica Italia, selezionare la sezione Biglietti Vincenti e inserire il codice del proprio biglietto. Il sistema vi dirà se il vostro è un biglietto vincente (anche relativamente ai premi minori) o meno.

Nel caso in cui siate tra i fortunati vincitori della Lotteria Italia, potrete ritirare il premio recandovi fisicamente (con biglietto vincente annesso, ovviamente) presso l’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, a viale del Campo Boardio 56/d, in Roma.

