Condividi su

Monopattini elettrici: nuove regole valide in Italia, ecco le novità

I monopattini elettrici equiparati alle biciclette: uniformata la normativa su tutto il territorio italiano. Quali sono le regole da rispettare d’ora in poi?

Monopattini elettrici: equiparati alle biciclette

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 160 del 27 dicembre 2019: adesso i monopattini elettrici sono legali su tutto il territorio italiano e non solo in quei comuni che avevano emesso delle apposite ordinanze. Infatti, fino a questo momento, gli oltre 100mila mezzi a due ruote tuttora in circolazione nel nostro paese erano di fatto illegali tranne, come si diceva, in quelle città che ne avevano regolamentato l’utilizzo.

Bollo auto 2020: cosa cambia dal 1 gennaio e aumento pagamento

Sulla questione si era creato un vero e proprio vuoto normativo dopo l’emanazione di un Decreto del Ministero dei Trasporti risalente a fine luglio scorso: il provvedimento ne introduceva l’ammissione tra i veicoli a cui era consentita la circolazione stradale in via sperimentale ma dando ai comuni la possibilità di imporre delle limitazioni. Dunque, in alcuni casi era consentito il transito su strade pedonali, piste ciclabili e zone con limite di velocità fissato a 30 chilometri orari, in altri casi, invece, ci si poteva veder confiscato il mezzo e ricevere una multa fino a 5mila euro per guida senza patente, mancanza di immatricolazione e assicurazione.

Come cambia la legge?

Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, per i monopattini elettrici cominceranno a valere in generale, le stesse regole applicabili alle biciclette: in pratica, non sarà necessario conseguire la patente, così come non bisognerà stipulare una polizza assicurativa e indossare il casco.

Calendario film gennaio 2020: titoli, trame e data d’uscita

Potranno circolare sulle piste ciclabili ma non potranno essere utilizzati sui marciapiedi così come sulle strade con limite di velocità superiore ai 50 chilometri orari (resta fermo l’obbligo di tenere la destra della carreggiata durante la marcia). Inoltre, i monopattini elettrici si dovranno parcheggiare negli spazi appositamente dedicati a bici e moto. Infine, la potenza massima del mezzo non dovrà superare i 500w e la velocità massima i 20 km/h. Il provvedimento non si applica ad Hoverboard e monoruota per cui le regole continueranno a essere diverse a seconda del comune.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]