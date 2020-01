Condividi su

Irama, nuovo album in uscita? Anticipazioni e novità

Il 30 Dicembre 2019, Irama ha shockato i fans annunciando pubblicamente l’intenzione di sospendere tutti i suoi account social. Il 2020, insomma, è iniziato per lui con una decisione che va controcorrente rispetto ai suoi colleghi, che non perdono l’occasione di interagire con il pubblico rischiando perfino la sovraesposizione mediatica.

Irama: “Tutto deve essere perfetto”

È bastato un post Instagram per scatenare le polemiche e una ridda di ipotesi sui motivi che l’hanno spinto a prendere una simile decisione. Irama ha deciso, per un po’, di non essere più presente sui social media. Ecco il testo: “24 ore. Poi il buio. Andrò via da qui. Non so per quanto. Non sarà per molto. Ma ne ho bisogno. Per me, per voi. Tutto deve essere perfetto. Un abbraccio, Filippo”. Al di là della legittima necessità di quiete, che potrebbe essere alla base della decisione del cantante, molti si chiedono se invece la scomparsa dai social network altro non sia che una strategia attentamente calcolata, in vista dell’arrivo del suo nuovo album, che non dovrebbe tardare molto. I sostenitori di questa tesi fanno riferimento a quel “Tutto deve essere perfetto” contenuto nel post di fine anno. Una ricomparsa al momento giusto sarebbe un traino formidabile per il suo nuovo disco, creando curiosità attorno al personaggio e ponendo le premesse per un nuovo successo di Irama, che comunque, è già uno degli artisti più apprezzati dai millennials.

Il video di Arrogante

Irama: Bisogno di privacy o ritirata strategica?

Questa tattica, del resto, non è assolutamente inedita: Ermal Meta e Riki, per fare solo due esempi, si sono tirati fuori dai social come Irama, per farvi ritorno poco prima della pubblicazione dei loro nuovi album. Se questo fosse vero, aspettiamoci nel medio periodo l’ufficializzazione di un nuovo album di Filippo Maria Fanti (questo è il suo vero nome). Ricordiamo, che a rendere ancora più assoluto questo break, il cantautore carrarino non prenderà neppure parte al 70° Festival di Sanremo. Se invece queste supposizioni non trovassero riscontro nella realtà, allora la decisione di Irama troverebbe fondamento nella necessità di sottrarsi alle continue attenzioni dei fan e ricaricarsi in vista dei prossimi impegni.

Una carriera fulminante

Ha dell’incredibile come Irama, nato a Carrara il 20 Dicembre 1995, abbia avuto così tanto successo in così poco tempo. Il suo debutto nel music business avviene nel 2016, passando dalla porta principale: il 66° Festival di Sanremo, a cui approda dopo essere stato selezionato durante Sanremo Giovani con il brano Cosa Resterà. Nel Febbraio dello stesso anno pubblica il suo omonimo album d’esordio. Il giovane cantante comincia ad accumulare esperienza live, in attesa della definitiva consacrazione, che avverrà nel 2018, con la vittoria alla 17a edizione di Amici di Maria De Filippi con un suo inedito, Nera. Lo stesso anno fa uscire il secondo disco, Giovani, il cui debutto è direttamente al top della classifica. Si riaprono così per Irama le porte del Teatro Ariston: partecipa, classificandosi settimo, alla 69a edizione del Festival, con La Ragazza Con Il Cuore Di Latta. La sua attività artistica non si ferma: la sua riedizione di Giovani, intitolata Giovani Per Sempre, raggiunge ancora la cima della Classifica FIMI Album. Il disco vanta features importanti e un suo singolo, Arrogante, che in meno di 5 giorni supera i 2,5 milioni di contatti su YouTube.

