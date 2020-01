Condividi su

Real Valladolid-Leganés: probabili formazioni, pronostico e quote

Real Valladolid-Leganés sarà uno degli anticipi della 19esima giornata di Primera Division. Fischio d’inizio previsto alle ore 19:00 di venerdì 3 gennaio presso l’Estadio Municipal José Zorrilla di Valladolid.

Il Real Valladolid giunge al primo match dell’anno trovandosi in quattordicesima posizione in classifica con 20 punti, ed è reduce dal pareggio in casa contro il Valencia per 1-1. Non male il rendimento ottenuto fin qui dai pucelanos, squadra che come ogni anno ha come obiettivo primario quello della salvezza. Trattasi di una compagine che di certo non brilla di talento ma che dà sempre tutto per portare a casa la pagnotta. Ora però serve tornare alla vittoria, risultato che manca da due mesi esatti.

Il Leganés, invece, è in penultima posizione in classifica con 13 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro l’Espanyol per 2-0. Dopo un avvio di stagione da incubo, con il cambio di allenatore i pepineros hanno ritrovato la speranza. Lo dimostrano le ultime uscita, dove la squadra della periferia madrilena è apparsa rinvigorita e in crescita e questa può essere un’altra buona occasione per andare a punti.

La classifica della Liga al 3 gennaio

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella ospite: nelle ultime otto partite, il Leganés ha infatti fatto registrare 6 vittorie, 1 sconfitta e 1 pareggio.

Le due compagini non si fanno notare per il loro reparto offensivo: il Real Valladolid arriva all’appuntamento con il terzo peggior attacco (15 reti), mentre il Leganés ha invece il secondo peggior reparto offensivo (14 reti), oltre anche alla quarta peggior differenza reti (-14 reti).

Le probabili formazioni di Real Valladolid-Leganés

REAL VALLADOLID (4-4-2): Jordi Masip, Javi Moyano, F. Barba, Kiko Olivas, Antonito, Joaquin, M. Salisu, Hervias, Toni Villa, Enes Unal, S. Ramirez

Allenatore: Sergio

LEGANÉS (5-3-2): I. Cuellar, J. Silva, K. Omeruo, R. Rosales, K. Rodrigues, C. Awaziem, Ruben Perez, Roque Mesa, O. Rodriguez, M. Braithwaite, Y. En-Nesyri

Allenatore: Javier Aguirre

Le quote e il pronostico del match

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 2.64, mentre quella degli ospiti quotata 3.11. Per quanto riguarda il pareggio, infine, al momento la quota è 2.87.

Match che appare equilibrato e quindi difficile da pronosticare. Una scelta azzeccata potrebbe essere giocare il Gol del Valladolid.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]