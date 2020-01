Condividi su

Siviglia-Athletic Bilbao: probabili formazioni, pronostico e quote

Venerdì 3 gennaio alle ore 21:00 presso l’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia si giocherà Siviglia-Athletic Bilbao. Il match sarà valevole per la 19esima giornata di Liga.

Il Siviglia, che adesso occupa la terza posizione in classifica con 34 punti, proviene dalla vittoria in trasferta contro il Mallorca per 0-2. È stata una campagna liguera positiva fin qui per gli andalusi, che con Lopetegui sembrano aver trovato la giusta quadra dopo un paio di stagioni molto altalenanti. L’obiettivo è quello di tornare in Champions League: le concorrenti sono tante e la strada è lunga, ma questa squadra ha dimostrato di avere ampi margini di miglioramento.

L’Athletic Bilbao ora occupa la settima posizione in classifica con 28 punti ed è reduce dal pareggio in trasferta contro il Real Madrid per 0-0. Non male fin qui il cammino dei leones, che da diversi mesi ormai stazionano nelle zone europee o comunque nei paraggi. Ultimamente i risultati non sono arrivati e urge dunque cambiar rotta già in questo difficile match per evitare di scivolare nel centro classifica.

La classifica della Liga al 3 gennaio

La storia recente fra le due squadre è equilibratissima: negli ultimi dieci incontri infatti, entrambe hanno vinto cinque volte a testa senza dunque mai pareggiare.

I nervionenses arrivano all’appuntamento con la quarta miglior difesa della Liga (17 reti subite), mentre i baschi hanno addirittura la terza miglior retroguardia (12 reti).

Le probabili formazioni di Siviglia-Athletic Bilbao

SIVIGLIA (4-4-2): Tomas Vaclik, Diego Carlos, D. Carrico, S. Reguilon, Jesus Navas, Fernando, L. Ocampos, Ever Banega, Joan Jordan, Luuk De Jong, M. El Haddadi

Allenatore: Lopetegui

ATHLETIC BILBAO (4-3-3): Unai Simon, Y. Alvarez, Unai Nunez, I. Martinez, Y. Berchiche, Dani Garcia, Raul Garcia, Unai Lopez, I. Cordoba, I. Williams, Kenan Kodro

Allenatore: Gaizka Garitano

Le quote e il pronostico del match

I bookmakers vedono stra favoriti il Siviglia, la cui vittoria quota 1.68. Il pareggio si attesta a 3.64, mentre il successo dell’Athletic Bilbao viene proposto a 5.80.

Una giocata interessante e con una bella quota potrebbe essere il Goal, considerando che, come detto, le due formazioni hanno due delle migliori difese dell’intero campionato.

