Getafe-Real Madrid: probabili formazioni, pronostico e quote

Allo stadio Coliseum Alfonso Pérez di Getafe, sabato 4 gennaio alle ore 16:00, si affronteranno Getafe e Real Madrid. La partita sarà valida per la 19esima giornata di Primera Division.

Il Getafe è in sesta posizione in classifica con 30 punti, nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro il Villarreal per 1-0. Non sembra essere più una sorpresa la squadra madrilena, che anche quest’anno si sta facendo valere nei piani alti della classifica. Gli azulones hanno come obiettivo primario la salvezza, ma continuando così potranno dire la loro per la zona Europa anche quest’anno.

Il Real Madrid, si trova in seconda posizione in classifica con 37 punti, e arriva dal pareggio in casa contro l’Athletic Club per 0-0. Nelle ultime tre uscite di Liga i galacticos hanno raccolto altrettanto pareggi, riuscendo però a rimanere a contatto con la vetta della classifica.

La storia recente fra le due squadre è stra favorevole a quella ospite: nelle ultime dieci partite infatti, il Real Madrid ha fatto registrare 9 vittorie e un pareggio.

Il Getafe arriva all’appuntamento con la quinta miglior difesa (17 reti) e la quinta miglior differenza reti (9 reti), mentre il Real Madrid con la seconda miglior difesa (12 reti), il secondo miglior attacco (33 reti) e la seconda miglior differenza reti (+21).

Le probabili formazioni di Getafe-Real Madrid

GETAFE (4-4-2): David Soria, Allan Nyom, D. Dakonam, L. Cabrera, M. Cucurella, D. Suarez, N. Maksimovic, F. Portillo, M. Arambarri, Mata, Jorge Molina

Allenatore: Pepe Bordalás

REAL MADRID (4-3-3): T. Courtois, D. Carvajal, Nacho, F. Mendy, R. Varane, F. Valverde, Toni Kroos, Luka Modric, Gareth Bale, K. Benzema, V. De Oliveira Junior

Allenatore: Zinedine Zidane

Le quote e il pronostico del match

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 4.26, quella degli ospiti 1.88 e il pareggio, infine, al momento è a 3.61.

Una buona giocata sembra essere il Goal.

