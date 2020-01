Condividi su

Atlético Madrid-Levante: probabili formazioni, pronostico e quote

Presso l’Estadio Wanda Metropolitano di Madrid, alle ore 18:30 di sabato 4 gennaio, si disputerà Atlético Madrid-Levante. La partita sarà valevole per la 19esima giornata di Primera Division.

L’Atlético Madrid, che oggi è in quarta posizione in classifica con 32 punti, è reduce dalla vittoria in trasferta contro il Real Betis Balompié per 1-2. Un successo che ha riportato i colchoneros in piena zona Champions, dopo un periodo di appannamento che li aveva fatti scivolare fino al sesto posto. Ora serve ritrovare il feeling giusto con la vittoria.

Il Levante oggi si trova nono in classifica a 26 punti ed è reduce dalla vittoria in casa contro il Celta Vigo per 3-1. Sembra essere un’altra buona stagione per i Granotes, negli ultimi anni squadra che si lotta per la salvezza, ma riesce comunque a tener testa un po’ a tutti come dimostrano i tanti punti che riesce a conquistare anche contro le big del massimo campionato spagnolo.

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella di casa: negli ultimi dieci incontri fra le due compagini, l’Atlético Madrid ha fatto registrare 6 vittorie, 2 sconfitte e 2 pareggi.

L’Atlético arriva all’appuntamento con la miglior difesa (11 reti) e la terza miglior differenza reti (+9).

Le probabili formazioni di Atlético Madrid-Levante

ATLÉTICO MADRID (4-4-2): Jan Oblak, J. Gimenez, K. Trippier, Felipe, Renan Lodi, T. Partey, H. Herrera, Koke, Saul Niguez, A. Morata, Joao Felix

Allenatore: Diego Simeone

LEVANTE (3-5-2): A. Fernandez, Erick Cabaco, S. Postigo, Tono, J. Miramon, Enis Bardhi, N. Radoja, Jose Campana, J. Morales, R. Rochina, Roger Marti

Allenatore: Paco López

Le quote del match

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 1.29, mentre il successo ospite è quotato a 11.18. Per quanto riguarda il pareggio, infine, al momento la quota è 5.52.

Una giocata interessante potrebbe essere l’1+Over 1.5.

