Espanyol-Barcellona: probabili formazioni, pronostico e quote

All’RCDE Stadium di Barcellona, sabato 4 gennaio alle ore 21:00, si disputerà il derby Espanyol-Barcellona. Lo scontro sarà valido per la 19esima giornata di Primera Division.

L’Espanyol è diventato il fanalino coda solitario della classifica con soli 10 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro il Leganés per 2-0. Un’involuzione totale quella dei Pericos, a forte rischio retrocessione e al terzo cambio di allenatore in pochi mesi. Abelardo ha davanti a sé una montagna da scalare, ma in passato ha già dimostrato di essere un tecnico adatto a questo tipo di situazioni.

Il Barcellona è invece la capolista con 39 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro il Deportivo Alavés per 4-1. Fin qui sicuramente un buon rendimento per i blaugrana in campionato, anche se non sono ancora riusciti a fare il vuoto sulle dirette concorrenti per il titolo. Vincere questo derby darebbe uno slancio forte sia dal punto di vista morale che tecnico, ma probabilmente sarà meno facile di ciò che si pensa.

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella ospite: nelle ultime dieci partite fra le due formazioni, il Barcellona ha fatto registrare 7 vittorie, 1 sconfitta e 2 pareggi.

I padroni di casa arrivano all’appuntamento con la peggior difesa (34 reti), il peggior attacco (12 reti) e la quinta peggior differenza reti (-22), mentre gli ospiti posseggono il miglior attacco (47 reti) e la miglior differenza reti (+26).

Le probabili formazioni di Espanyol-Barcellona

ESPANYOL (5-3-2): Diego Lopez, D. Vila, David Lopez, B. Espinosa, Victor Gomez, Calero, Marc Roca, Sergi Darder, E. Granero, J. Calleri, V. Bonilla

Allenatore: Abelardo

BARCELLONA (4-3-3): M. Ter Stegen, Gerard Pique, Jordi Alba, C. Lenglet, S. Roberto, Ivan Rakitic, S. Busquets, F. De Jong, Lionel Messi, Luis Suarez, A. Griezmann

Allenatore: Ernesto Valverde

Le quote e il pronostico del match

Secondo i bookmakers, in Espanyol-Barcellona la vittoria dei padroni di casa è data a 6.91, mentre la vittoria ospite è quotata 1.45. Per quanto riguarda il pareggio, infine, al momento la quota è 4.67.

