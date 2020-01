Condividi su

Granada-Maiorca: probabili formazioni, pronostico e quote

All’Estadio Nuevo Los Cármenes di Granada, alle ore 12:00 di domenica 5 gennaio, si disputerà Granada-Maiorca. Il match sarà valevole per la 19esima giornata di Primera Division.

Il Granada, che al momento occupa l’undicesima piazza in classifica con 24 punti, nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro lo SD Eibar per 3-0. Dopo un inizio di stagione scoppiettante che li ha visti occupare addirittura la prima posizione, gli andalusi si sono pian piano spenti ma continuano ad occupare comunque un buon posto di centroclassifica. Serve però vincere questo tipo di match ed evitare batoste come quella subita appunto nell’ultimo incontro del 2019.

Il Maiorca attualmente occupa la quartultima posizione in classifica con 15 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in casa contro il Siviglia per 0-2. Ovviamente le difficoltà devono essere tenute in conto per una squadra reduce da una doppia promozione in due anni, ma i baleari sembrano poter lottare per la salvezza fino a fine campionato. Questo nonostante una rosa modesta a disposizione e una vittoria che manca ormai dallo scorso 10 novembre.

La storia recente fra le due squadre è piuttosto equilibrata: negli ultimi sei incontri, il Granada ha fatto registrare 2 vittorie, 1 sconfitta e 3 pareggi.

Il Maiorca si presenta a questa sfida con la seconda peggior difesa (32 reti subite), il quinto peggior attacco (18 reti segnate) e la terza peggior differenza reti (-14).

Le probabili formazioni di Granada-Maiorca

GRANADA (4-4-2): Rui Silva, Victor Diaz, J. Martinez, D. Meneses Duarte, Carlos Neva, Y. Herrera, M. Gonalons, A. Rodriguez Diaz, C. Fernandez Luna, R. Soldado, A. Vadillo

Allenatore: Diego Martínez

MAIORCA (4-5-1): Manolo Reina, Fran Gamez, A. Sedlar, M. Valjent, L. Agbenyenu, T. Kubo, Salva, D. Rodriguez Vazquez, Iddrisu Baba, Aleix Febas, Ante Budimir

Allenatore: Vicente Moreno

Le quote e il pronostico del match

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 1.94, quella ospite a 4.29 e il pareggio a 3.35.

Visto l’equilibrio di questa partita, una giocata azzeccata potrebbe essere la X.

