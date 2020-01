Condividi su

Real Sociedad-Villarreal: probabili formazioni, pronostico e quote

Real Sociedad-Villarreal è uno dei match della 19esima giornata di Primera Division. Fischio d’inizio previsto domenica 5 gennaio alle ore 14:00 presso l’Estadio Municipal de Anoeta di San Sebastián.

La Real Sociedad al momento occupa la quinta posizione in classifica con 31 punti e giunge dalla vittoria in trasferta contro l’Osasuna per 3-4. Un’ottima stagione fin qui quella disputata dalla Erreala, capace di inserirsi addirittura nella lotta per la Champions League. Nemmeno il rendimento altalenante delle ultime cinque uscite li ha allontanati dalla top 4, ma è necessario inanellare qualche vittoria di fila per provare a consacrarsi definitivamente.

Il Villarreal attualmente è in decima posizione in classifica a 25 punti e è reduce dalla vittoria in casa contro il Getafe per 1-0. Sicuramente il Submarino Amarillo sta disputando un campionato migliore rispetto allo scorso, ma è ancora troppo poco per una squadra che ci ha abituati a vederla giocare in Europa praticamente ogni anno. Le ultime due vittorie consecutive possono rappresentare uno slancio verso lidi migliori.

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella ospite: negli ultimi dieci incontri fra le due formazioni, il Villarreal ha fatto registrare 6 vittorie, 2 sconfitte e 2 pareggi.

I baschi arrivano all’appuntamento con il terzo miglior attacco (32 reti) e la quarta miglior differenza reti (+9), mentre i valenciani posseggono il quarto miglior attacco (31 reti).

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Villarreal

REAL SOCIEDAD (3-5-2): A. Remiro, D. Llorente, J. Zaldua, N. Monreal, I. Zubeldia, Mikel Merino, M. Oyarzabal, Portu, M. Odegaard, Willian Jose, A. Barrenetxea

Allenatore: Imanol Alguacil

VILLARREAL (4-5-1): S. Asenjo, Raul Albiol, X. Quintilla, Pau Torres, Mario Gaspar, M. Trigueros, S. Chukwueze, V. Iborra, A. Zambo Anguissa, Moi Gomez, G. Moreno

Allenatore: Javier Calleja

Le quote e il pronostico del match

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 1.89, quella ospite a 3.79 e il pareggio a 3.92.

Il Goal potrebbe rivelarsi una buona giocata.

