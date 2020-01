Condividi su

Alaves-Betis: probabili formazioni, pronostico e quote

Domenica 5 gennaio alle ore 16:00, presso l’Estadio de Mendizorroza di Vitoria-Gasteiz, si disputerà Alaves-Betis. La partita sarà valida per la 19esima giornata di Primera Division.

L’Alaves oggi occupa la quindicesima posizione in classifica con 19 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro il Barcellona per 4-1. Vista la qualità della rosa, si può dire che El Glorioso sta raccogliendo meno rispetto al potenziale che possiede. Trattasi di una formazione sempre rognosa e compatta, che riesce a mettere in difficoltà chiunque; ma è chiaro che ciò non sempre basti per ottenere punti ai fini della salvezza.

Il Betis si trova invece in tredicesima posizione in graduatoria con 23 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in casa contro l’Atletico Madrid per 1-2. Uno stop arrivato dopo un buon periodo per i verdiblancos, i quali sono però troppo indietro rispetto a quanto ci si aspettasse. La rosa vale l’Europa – che è anche l’obiettivo del club – ma le solite difficoltà ne hanno minato fin qui il percorso. Ora toccherà dunque tornare ad ottenere l’intera posta in palio in un campo molto difficile da espugnare.

La storia recente fra le due squadre è molto equilibrata: nelle ultime dieci partite le due compagini si sono equivalse il numero di vittorie (4), pareggiando inoltre due volte.

Il club basco arriva all’appuntamento con la quarta peggior difesa (28 reti), mentre quello andaluso ha la terza peggior retroguardia (31 reti).

Le probabili formazioni di Alaves-Betis

ALAVES (3-5-2): F. Pacheco, Ruben Duarte, Ximo Navarro, Martin, Aleix Vidal, Pere Pons, Manu Garcia, Javi Munoz, M. Wakaso, Lucas Perez, Joselu

Allenatore: Asier Garitano

BETIS (4-5-1): Joel Robles, Aissa Mandi, Marc Bartra, Zou Feddal, Emerson, Alex Moreno, Nabil Fekir, Joaquin, S. Canales, A. Guardado, Loren Moron

Allenatore: Rubí

Le quote e il pronostico del match

Secondo i bookmakers, la vittoria di casa quota 2.70, quella ospite 2.75 e il pareggio 3.20.

Considerate due difese non proprio impermeabile, una buona giocata potrebbe essere l’Over 2.5.

