UEFA: svelati i 50 giovani più promettenti per il 2020. Ecco i nomi

Il sito ufficiale della UEFA ha stilato una lista contenente i nomi dei 50 giocatori ritenuti più promettenti nel panorama europeo in vista della stagione sportiva 2020: sono quattro i giocatori che militano nella nostra Serie A, soltanto uno l’italiano, si tratta di Alessandro Bastoni, difensore centrale di proprietà dell’Inter.

LEGGI ANCHE: Prossima giornata Serie A: le designazioni arbitrali del turno 18

I 50 giocatori da tenere d’occhio per l’UEFA: quali di questi giocano in Serie A?

Sono quattro i giovani talenti da tenere d’occhio in vista del 2020 che giocano attualmente nel campionato di Serie A: si tratta di Dejan Kulusevski (Parma), Dusan Vlahovic (Fiorentina), Rafael Leao (Milan), e Alessandro Bastoni (Inter). Spicca anche il nome del belga Zinho Vanheusden, talento cristallino di proprietà dell’Inter al momento in prestito allo Standard Liegi.

Dejan Kulusevski è, senza alcun dubbio, il giocatore che, tra quelli elencati, si sta ritagliando maggior spazio da protagonista rispetto agli altri suoi colleghi: il ragazzo classe 2000 è appena stato acquistato dalla Juventus per una cifra vicina ai 45 milioni di euro; fin qui lo svedese ha messo a segno 4 reti e servito ai compagni ben 7 assist in appena 17 partite giocate: numeri da predestinato.

Hanno mostrato, seppur a sprazzi, il proprio talento anche Vlahovic e Rafael Leao: il primo ha segnato fin qui 5 gol tra campionato e coppe con la Fiorentina e, con l’arrivo di Iachini in panchina, potrebbe vedere aumentare sensibilmente il proprio minutaggio. Discorso differente per il portoghese del Milan che, con l’arrivo del colosso Ibrahimovic, dovrà lavorare sodo per ritrovare una maglia da titolare.

Nota di merito per Alessandro Bastoni, unico giocatore italiano inserito nella lista dei 50 giovani più promettenti in Europa: il centrale, attualmente in forza all’Inter, sta dimostrando grande affidabilità e, partita dopo partita, sta scalando le gerarchie, mettendo addirittura in dubbio la titolarità del “Faraone” Diego Godin.

UEFA, i 50 migliori prospetti: quanti talenti!

Non poteva di certo mancare il nome di Ansu Fati: a 17 anni, il giocatore guineano, ha già firmato un contratto che lo legherà al Barcellona per molti anni. Chi vorrà portarlo via dalla Catalogna dovrà pagare l’intero ammontare della clausola rescissoria, dal valore di 170 milioni di euro.

Ci sono anche Dodò e Tetè, entrambi brasiliani in forza allo Shakhtar Donetsk: si sono accorti del loro talento anche Gasperini e i suoi giocatori.

I 50 giovani migliori: ecco la lista completa

Ecco di seguito la lista completa dei nomi:

Yacine Adli (FRA, 19 anni – Bordeaux), Blendi Baftiu (KOS, 21 – Ballkani), Alessandro Bastoni (ITA, 20 – Inter), Myron Boadu (NED, 18 – AZ), Domagoj Bradaric (CRO, 20 – LOSC Lille), Eduardo Camavinga (FRA, 17 – Rennes), Rayan Cherki (FRA, 16 – Lyon), Jonathan David (CAN, 19 – Gent), Zuriko Davitashvili (GEO, 18 – Rubin Kazan), Dodô (BRA, 21 – Shakhtar Donetsk), Odsonne Éduoard (FRA, 21 – Celtic), Dimitris Emmanouilidis (GRE, 19 – Panathinaikos), Fábio Silva (POR, 17 – Porto), Ansu Fati (ESP, 17 – Barcelona), Florentino Luís (POR, 20 – Benfica), Bryan Gil (ESP, 18 – Sevilla), Mason Greenwood (ENG, 18 – Manchester United), Reece James (ENG, 19 – Chelsea), Boubacar Kamara (FRA, 20 – Marseille), Lee Kang-in (KOR, 18 – Valencia), Micha Karbownik (POL, 18 – Legia), Vadim Karpov (RUS, 17 – CSKA Moskva), Sékou Koïta (MLI, 20 – Salzburg), Jules Koundé (FRA, 21 – Sevilla), Dejan Kulusevski (SWE, 19 – Atalanta), Diego Lainez (MEX, 19 – Betis), Noa Lang (NED, 20 – Ajax), Bogdan Lednev (UKR, 21 – Dynamo Kyiv), Dennis Man (ROU, 21 – FCSB), Gabriel Martinelli (BRA, 18 – Arsenal), Nikola Moro (CRO, 21 – Dinamo Zagreb), Rafael Leão (POR, 20 – AC Milan), Troy Parrott (IRL, 17, Tottenham), Strahinja Pavlovic (SRB, 18 – Partizan), Panagiotis Retsos (GRE, 21 – Leverkusen), Bukayo Saka (ENG, 18 – Arsenal), Oihan Sancet (ESP, 19 – Athletic Club), Arnór Sigurðsson (ISL, 20 – CSKA Moskva), Boubakary Soumaré (FRA, 20 – LOSC Lille), Calvin Stengs (NED, 20 – AZ), Magomed-Shapi Suleymanov (RUS, 19 – Krasnodar), Dominik Szoboszlai (HUN, 19 – Salzburg), Tomás Tavares (POR, 18 – Benfica), Tetê (BRA, 19 – Shakhtar Donetsk), Tomás Esteves (POR, 17 – Porto), Francisco Trincão (POR, 20 – Braga), Maarten Vandevoordt (BEL, 17 – Genk), Zinho Vanheusden (BEL, 20 – Standard), Yari Verschaeren (BEL, 18 – Anderlecht), Dušan Vlahovic (SRB, 19 – Fiorentina).

