Condividi su

Modello Iva 2020: presentazione, termini scadenza e novità

Cosa c’è da sapere sul modello Iva 2020? Nell’ultimo giorno dell’anno l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito i modelli in bozza delle dichiarazioni, tra cui il modello Iva, con annesse relative istruzioni. Il modello Iva deve essere usato per presentare la dichiarazione Iva relativa all’anno d’imposta 2019. Per la presentazione della dichiarazione annuale Iva è possibile usare anche il modello Iva Base 2020. Nelle istruzioni si specifica che gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l’importo per eccesso se la frazione decima è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore al limite appena citato.

Modello Iva 2020: com’è fatto

Il modello Iva 2020 è compost dal frontespizio con due facciate e dai seguenti quadri: VA, VB, VC, VE, VF, VJ, VI, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ. Per ciò che concerne le modifiche ai relativi quadri, vi invitiamo a leggere le Istruzioni, consultabili cliccando su questa pagina. A ogni modo, per ciò che concerne i quadri da VA a VG, questi devono essere compilati dai soggetti al fine di indicare i dati contabili e i dati riguardanti l’attività svolta. I quadri da VS a VZ sono quelli relativi al prospetto IVA 26 PR/2020, onere dell’ente o società commerciale controllante chiamata a indicare i dati riguardanti la liquidazione dell’Iva di gruppo.

Modello Iva 2020: Isa e novità frontespizio

Si ricorda inoltre che quest’anno per il modello Iva c’è la novità degli Isa, ovvero degli Indici sintetici di affidabilità fiscale, entrati in vigore nel 2019 in sostituzione degli studi di settore. Nel frontespizio, nel riquadro Firma della Dichiarazione, è prevista la casella Esonero dall’apposizione del visto di conformità per i contribuenti che hanno applicato gli ISA e che sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per le compensazioni o per i rimborsi per un importo non superiore a 50.000 euro annui.

Contabilità separate

I contribuenti con contabilità separate, ovvero coloro i quali hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto per obbligo di legge o per opzione la contabilità separata devono compilare oltre al frontespizio tanti moduli quante sono le contabilità tenute. Entrando più nel dettaglio si precisa che i dati da indicare nella sezione 1 del quadro VA e nella sezione 1 del quadro VL, nonché nei quadri VE, VF e VJ riguardano ogni singola contabilità separata e devono essere compilati in ciascun modulo; i dati da comprendere nella sezione 2 del quadro VA e nelle sezioni 2 e 3 del quadro VL nonché nei quadri VC, VD, VH, VM, VK, VT, VX e VO riguardano il complesso delle attività svolte dal contribuente e devono essere riepilogati sul primo modulo compilato.

Modello Iva 2020: presentazione

La dichiarazione Iva annuale 2020 relativa al 2019 andrà presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020 in modalità telematica presso l’Agenzia delle Entrate. Il modello può essere trasmesso autonomamente, tramite intermediario abilitato, per mezzo di altri soggetti incaricati (ad esempio le Amministrazioni dello Stato) o tramite società appartenenti al gruppo.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]