2020 anno delle stelle cadenti: le date degli eventi più attesi

Il 2020 è stato annunciato come l’anno delle stelle cadenti. Gli appassionati di astronomia potranno osservare gli eventi di quest’anno con molta più facilità rispetto all’anno, scorso dove la Luna – col suo bagliore – ha disturbato questo fenomeno, ma in questo 2020 lascerà dominare queste luminose scie di stelle cadenti e dopo due anni anche Marte si prepara per farsi osservare più luminoso che mai.

La Luna, come anticipato, sarà più discreta dell’anno scorso ma ciò non toglie che non si farà osservare offrendoci una degna di nota eclissi di penombra. Infine, il nostro amato Sole ci offrirà un’eclissi anulare ed una totale.

Eclissi ed opposizioni del 2020

Per quanto riguarda la celebre compagna di ballo della Terra, la Luna, le due eclissi di penombra una è avvenuta il 10 Gennaio, mentre la prossima sarà il 5 Giugno. Saranno “poco spettacolari”, dal momento in cui esse avvengono nel momento in cui la Luna attraverserà la zona di penombra della Terra.

Molto più deciso a farsi notare invece sarà il nostro Sole, che in corrispondenza del giorno del Solstizio d’estate – ovvero il 21 Giugno – sarà osservabile durante un’eclissi anulare visibile in Italia meridionale, in Asia e Africa. Il giorno 14 Dicembre, non contento, si farà ammirare durante un eclissi totale visibile, purtroppo per noi Italiani, solo in Cile e Argentina.

Marte diventerà altamente brillante allineandosi fra il Sole e la Terra in corrispondenza del giorno 13 Ottobre. Pianeti in opposizione tra la Terra e il Sole saranno anche Giove e Saturno – con picco rispettivamente i giorni 14 e 20 Luglio -, ma la loro lucentezza sarà solo seconda a quella che raggiungerà qualche mese dopo il pianeta rosso.

Stelle siamesi: la scoperta di un sistema binario di “stelle gemelle”

Stelle cadenti 2020: gli sciami meteorici più attesi

Lo sciame che ha aperto il 2020 è stato il poco noto ma meraviglioso sciame meteorico delle Quadrantidi, con picco avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 di Gennaio. Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope ha dichiarato: “Di sicuro non è uno degli sciami più spettacolari, ma ogni anno non delude mai“.

Ma lo spettacolo vero e proprio arriverà con i più attesi e famosi sciami meteorici delle Perseidi e delle Geminidi. Le celebri “lacrime di San Lorenzo”, con picco di visibilità il 12 Agosto, saranno lo sciame che rifarà gli occhi di tutti gli appassionati con un tasso orario zenitale di 100 meteore l’ora e una Luna che non farà da guastafeste come lo scorso anno. Il satellite non disturberà neanche lo sciame delle Geminidi, dato che tramonterà fino ad essere assente lasciando il cielo del prossimo 14 Dicembre completamente privo di luce, rendendo di conseguenza visibili le luminose scie delle stelle cadenti.

