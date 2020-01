Condividi su

Eriksen-Inter: gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa

Dalla Danimarca arrivano conferme: dopo il no per Vidal e la pista Nandez che si complica, è Christian Eriksen del Tottenham il nome in cima alla lista dei desideri dell’Inter. Andiamo a vedere gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa.

Eriksen potrebbe approdare all’Inter

È dunque il centrocampista danese in scadenza di contratto con gli Spurs l’uomo tanto desiderato da Antonio Conte e pare sia un’operazione tutt’altro che complicata. L’allenatore nerazzurro lo segue dai tempi del Chelsea e ora lo vuole all’Inter. Nonostante l’interesse di top club europei come Real Madrid e Paris Saint Germain, secondo il quotidiano danese Ekstra Bladet la società nerazzurra potrebbe acquistare il vice campione d’Europa in questa sessione di mercato per una cifra intorno ai 25 milioni di euro.

A tutto ciò si aggiungono anche le dichiarazioni di José Mourinho riguardo un possibile trasferimento del suo giocatore già a gennaio: “Conoscete la situazione, da questo momento Eriksen può firmare accordi con altri club per giugno. Questa è la prima opzione. Un’altra possibilità è che lui o un altro club vogliano fare un trasferimento ora, ma in questo caso sarebbe il Tottenham ad avere il controllo della situazione. Infine un’altra opzione è che lui rimanga. In questo momento è con noi ed è un nostro giocatore.”

In Italia invece, i maggiori giornali nazionali parlano di un’Inter che proverà a portare in nerazzurro il danese direttamente a giugno, quando il suo contratto con il Tottenham sarà ufficialmente scaduto.

Le piste Vidal e Nandez si complicano

Arturo Vidal era stato accostato ai nerazzurri e la sensazione era che quest’operazione potesse andare in porto. Non è andata esattamente così, considerando che l’allenatore del Barcellona, Ernesto Valverde, ha ipotizzato che non ci saranno operazioni in uscita da parte dei blaugrana. Intanto il centrocampista cileno è rientrato dalle vacanze mettendosi subito a disposizione della squadra ed è stato convocato per il derby contro l’Espanyol.

Nelle ultime ore, inoltre, è stato fatto un sondaggio per Nahitan Nandez, centrocampista uruguaiano attualmente in forza al Cagliari. L’Inter ha addirittura pensato di effettuare uno scambio tra l’ex Boca Juniors e Nainggolan, ma il ds dei rossoblu Marcello Carli ritiene incedibile il calciatore, considerato uno dei più importanti nella rosa a disposizione di Maran.

Il calciomercato è appena iniziato, e dopo aver lasciato il segno nella sessione estiva, l’Inter vuole dire la sua anche in questa finestra invernale di mercato tentando di portare subito alla Pinetina Christian Eriksen. Probabilmente seguiranno saranno ulteriori dettagli nelle prossime ore e giorni.

