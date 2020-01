Condividi su

Tutto pronto per la Dakar, si parte in Arabia. Alonso: “Pronto a godermela”

Tutto pronto per l’inizio della 42esima edizione della Dakar più importante e famoso del globo, con grandi novità all’orizzonte: per la prima volta nella sua storia, dopo trent’anni in Sudamerica e dieci in Africa, il percorso avrà luogo all’interno dello stato dell’Arabia Saudita, diventata nuova partner per i prossimi dieci anni.

La Dakar cambia pelle: si parte in Arabia Saudita

Dakar al via: nonostante l’edizione del 2020 si svolgerà interamente all’interno dei confini arabi, non è da escludere in futuro lo svolgimento della gara nei paesi confinanti.

Il Rally-Raid più famoso e importante del mondo scatterà domenica 5 gennaio da Gedda, che rappresenta la seconda città per grandezza e numero di abitanti dell’intera costa occidentale del paese. Tappa conclusiva prevista per il 17 gennaio ad Al-Qiddiya. Si disputeranno 12 frazioni per 9.000 km totali: unico giorno di riposo previsto dall’organizzazione è quello dell’11 gennaio, con sosta nella capitale Riad.

Gran parte del percorso sarà nello scenario del deserto di Rub ‘al Khali, all’interno del quale i partecipanti (351 mezzi, di cui 134 auto, 47 camion, e 170 tra motociclette e quad) si affronteranno nelle quattro categorie previste.

Dakar 2020, quanti partecipanti! Spicca il nome di Fernando Alonso

Nella lunghissima lista dei partecipanti, spicca fra tutti il nome di Fernando Alonso. L’ex pilota della Formula 1, due volte campione del mondo ritiratosi due stagioni fa, gareggerà insieme a Marc Coma sulla Toyota Hilux. Toyota che, tra le altre cose, è la netta favorita per la vittoria finale della competizione.

Alla vigilia del via al Dakar 2020, Fernando Alonso ha scaldato gli animi dichiarando di essere pronto ad accettare la sfida e di non essere venuto per fare la comparsa: “Perché sono qui? Bella domanda. Un po’ matto lo sono sicuramente per pensare di passare dall’asfalto al rally più duro che ci sia. Ma io amo le sfide e la Dakar è perfetta per me. Sono in una squadra fortissima, tra Nasser Al Attiyah, Giniel De Villiers e Yazeed Al Rajhi, il mio ruolo soprattutto all’inizio sarà di imparare. Sono perfettamente conscio che mi manchi esperienza e probabilmente anche velocità, ma voglio sorprendermi. Pronto a godermela!“.

