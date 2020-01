Condividi su

The Landlord: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

The Landlord è un film televisivo, di genere thriller, diretto da Daniel Ringey e distribuito negli States nel 2017. La protagonista, Alyssa, è una giovane donna la quale, perseguitata da uno stalker, decide di trasferirsi in una nuova città. Qui, però, inizierà per lei un incubo ben peggiore.

Nel cast del film ritroviamo Ted McGinley, Molly McCook e Amy Arburn. McGinley, in particolare, è ben noto al pubblico televisivo grazie al suo ruolo di Roger Phillips nella fortunata serie tv Happy Days e per la partecipazione in Dynasty, nei panni di Clay Fallmont. In veste di antagonista, nel film The Landlord, Ted McGinley interpreta un temibile psicopatico, disposto a tutto pur di ottenere ciò che vuole.

The Landlord: trama thriller con Ted McGinley in onda questa sera, Rete 4

Questa sera, sabato 4 gennaio su Rete 4, andrà in onda il film The Landlord, thriller psicologico del 2017. Alyssa, giovane donna, è costretta a scappare a causa di uno stalker. L’unica speranza di sfuggire ai continui pedinamenti di quell’uomo misterioso è trasferirsi in un’altra città e cambiare vita.

La ragazza troverà rifugio in una graziosa casa di collina, apparentemente tranquilla. Il proprietario della villa, Robert, si mostra fin da subito gentile e disponibile, ricordando inoltre costantemente ad Alyssa quanto lei gli ricordi sua figlia.

The Landlord: anticipazioni e diretta streaming, Rete 4

Ben presto Alyssa comprenderà però che quella dell’uomo nei suoi confronti sta diventando una vera ossessione. Alyssa è in serio pericolo e la lussuosa villa in cui aveva trovato ospitalità non sembra più poi tanto sicura.

Il sabato sera di Rete 4, ancora una volta, si tinge di giallo. Chiunque voglia rivedere l’intera programmazione serale della rete mediaset, può semplicemente recarsi sulla paittaforma streaming Mediaset Play. Contenuti extra, dirette e repliche fruibili da quansiasi dispostivo, online o tramite app.

