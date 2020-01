Condividi su

La Bella e la Bestia: trama e anticipazioni del film stasera in tv su Rai 1

Il film d’animazione del 1991 La Bella e la Bestia andrà in onda questa domenica, 5 gennaio 2020, a partire dalle ore 21:25 su Rai1. Il film, diretto da Gary Trousdale, è il trentesimo classico prodotto dalla Walt Disney Feature Animation, basato sull’omonima fiaba di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont ed è ambientato nel periodo rinascimentale.

La bella e la Bestia: la trama

Belle, una dolce fanciulla amante della lettura, viene a sapere che suo padre Maurice, un inventore, è scomparso nel bosco mentre era in cammino per raggiungere la fiera dove avrebbe presentato la sua ultima invenzione. La giovane, quindi, parte alla ricerca del papà e giunge in un castello in cui scopre che Maurice è tenuto prigioniero dalla Bestia.

La coraggiosa Bella, allora, decide di proporre uno scambio: sarebbe rimasta lei nel castello se il mostro avesse lasciato libero l’uomo. La Bestia, in realtà un principe viziato vittima di un incantesimo, accetta lo scambio credendo che la ragazza potrà aiutarlo a sconfiggere la profezia. La fanciulla apprende che il castello è abitato da tanti oggetti animati, con i quali diventa subito amica, che la spronano a cercare un contatto con l’animale antropomorfo che continua ad evitarla.

Lentamente e malgrado l’antagonista Forte – l’organo a canne – tenti di ostacolarli, tra i due matura un legame sempre più forte che si tramuterà in vero amore. Questo nuovo sentimento, sconosciuto alla scorbutica e prepotente Bestia, gli insegnerà a mettere il suo ego da parte per vedere felice la persona della quale è innamorato e, finalmente cambiato, potrà vedere il vero principe che risiede in sé.

I riconoscimenti ottenuti dal film

La Bella e la Bestia è stata la prima pellicola d’animazione a essere candidato all’Oscar come Miglior film, fino al 2010: ricevette altre cinque nomination e vinse ben due Oscar, uno per la Migliore colonna sonora al compositore statunitense Alan Menken e uno per la Migliore canzone, Beauty and the Beast, cantata da Céline Dion e Peabo Bryson.

L’opera cinematografica venne premiata anche con diverse nomination ai Golden Globe: Miglior film commedia o musicale a Don Hann, Miglior colonna sonora e due candidature a Miglior canzone per Beauty and the Beast e Be Our Guest.

