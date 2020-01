Condividi su

Videogiochi 2020, i 10 titoli più attesi dell’anno: da Re3 a The Last of Us II

Il 2020 sarà uno degli anni più ricchi al livello di offerta videoludica, con tantissimi titoli in uscita e i gamers cominciano già a pregustare le nuove uscite: va ricordato che questo sarà l’ultimo anno per Playstation 4 ed Xbox One prima di dare spazio alle console di nuova generazione, che arriveranno sul mercato a fine novembre.

Videogiochi 2020: la top 10 dei titoli più attesi

10) DOOM ETERNAL: a circa 4 anni dall’uscita dell’ultimo capitolo, il divertentissimo sparatutto in prima persona firmato “Bethesda” tornerà a far divertire i propri fan. Tanta curiosità attorno alla nuova modalità annunciata, chiamata “Invasione”, nella quale i giocatori prenderanno il controllo di 2 demoni, con l’obiettivo di sconfiggere un avversario dalle medesime sembianze.

9) OVERWATCH 2: dopo il clamoroso successo planetario ottenuto con il primo episodio (uscito nel 2016), Overwatch 2 uscirà a fine anno su console e Pc con un sistema di personalizzazione quasi unico nel suo genere: gli utenti manterranno risultati e oggetti ottenuti nel primo capitolo e, cosa ancora più sorprendente, un sistema crossplay permetterà ai giocatori di entrambi i titoli di giocare insieme, fianco a fianco.

8) MARVEL’S AVENGERS: compito tutt’altro che semplice quello di Square Enix che, in collaborazione con Marvel. La fetta di pubblico da accontentare sarà enorme e le aspettative sono molto alte: oltre ad un ricco comparto single player dove vedremo in azione Iron Man, Captain America, Thor, Vedova Nera e Hulk, ci sarà anche una modalità cooperativa online per 4 giocatori. Sugli scaffali dei videogiocatori a partire dal 15 maggio.

7) WATCH DOGS LEGION: a dir poco intrigante la novità di gioco introdotta da Ubisoft nel terzo capitolo di questo sottovalutato open world futuristico. Il giocatore, infatti, potrà letteralmente prendere il controllo di ogni singolo abitante di una Londra post-Brexit. Come al solito, sarà la tecnologia a fare da padrona: con l’uso del nostro cellulare, potremo mettere sotto scacco un’intera città! Data di uscita prevista per fine 2020.

Grande attesa per i remake di Final Fantasy VII e Resident Evil 3

6) FINAL FANTASY VII REMAKE: la prima parte del Final Fantasy più amato di sempre esordirà su Ps4 e Pc il 3 marzo in una veste grafica totalmente rifatta. Da sottolineare la decisione di Square Enix di dividere il gioco in varie parte, modificandone completamente il sistema di combattimento.

5) GHOST OF TSUSHIMA: ecco la prima esclusiva console della classifica. Il titolo di Sucker Punck (i creatori di Infamous Second Son, per intenderci) sarà disponibile soltanto su Playstation 4. Quanta curiosità e soprattutto quanti dubbi su un titolo che, fino ad ora, ha svelato di se stesso soltanto il titolo e l’ambientazione, quella del Giappone feudale. Pronti a vestire i panni del Samurai?

4) HALO INFINITE: ecco la bomba che gli utenti microsoft aspettavano. Il sesto capitolo della saga di sparatutto ambientato nello spazio sarà il fiore all’occhiello della nuova console americana Xbox Series X, pronta ad esordire con tutta la sua potenza. Masterchief è pronto a tornare, ed i fan della serie non stanno più nella pelle: nemmeno a dirlo, il titolo sarà disponibile (come avverrà per tutte le esclusive Microsoft in futuro) al lancio sulla piattaforma Xbox Game Pass, la libreria videoludica più grande ed assortita del momento.

3) CYBERPUNK 2077: dopo l’incredibile successo registrato da “The Witcher 3”, definito da molti come il miglior gioco RPG della generazione (e da poco sbarcato anche su Netflix con una storia ispirata a metà tra videogioco e racconti), i ragazzi di CD Projekt Red sono pronti a far vibrare il mercato. Cyberpunk 2077 sarà un RPG ambientato in un universo futuristico, pericoloso e spietato: ciliegina sulla torta sarà la presenza di Keanu Reeves, che vestirà i panni del personaggio secondario che ci aiuterà o ostacolerà in base alle nostre scelte. Sicuramente sarà tra i principali videogiochi 2020 grazie alle enormi aspettative generate attorno a questo prodotto.

2) RESIDENT EVIL 3 REMAKE: nell’ultimo triennio, Capcom ha dato una lezione a molte software house su come rilanciare un brand che aveva preso una deriva pericolosamente lontana dalle proprie origini. Prima Resident Evil 7, poi Resident Evil 2 Remake (probabilmente il remake meglio fatto di questa generazione), adesso era quasi obbligatorio riproporre il terzo capitolo in veste grafica moderna. Tenetevi pronti e armatevi di coraggio: il Nemesis sta tornando, e sarà più terrificante che mai.

Grandissima attesa per il sequel di “The Last of Us”

1) THE LAST OF US PART. II: il capolavoro firmato Naughty Dogs detiene, a mani basse, il più importante tra i videogiochi del 2020. A cinque anni di distanza dagli eventi narrati nel primo capitolo (uno dei videogiochi più venduti e chiacchierati di sempre), Ellie e Joel proseguono il loro viaggio attraverso gli Stati Uniti post-pandemia, in quella che sarà una storia cruda, triste, d’amore e di odio. Dopo numerosi rinvii ed ipotesi, i fan hanno una data certa per cominciare a fare il conto alla rovescia: dal 29 maggio 2020, disponibile in esclusiva su Playstation 4.

