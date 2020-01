Condividi su

L’ultimo lupo: trama, cast e anticipazioni del film in tv

Siete in cerca di un film d’avventura? Allora L’ultimo lupo potrebbe fare al caso vostro. Il lungometraggio del 2015, in onda stasera 6 gennaio 2020 dalle 21.15 su Rai 3, è stato diretto da Jean- Jacques Annaud, regista e sceneggiatore francese noto al grande pubblico per opere come Bianco e nero a colori, Il sostituto, La guerra del fuoco, Il nome della rosa, L’orso, Sette anni in Tibet, Il nemico alle porte e Il principe del deserto.

La pellicola dai toni drammatici, distribuita da Notorious Pictures e basata sul romanzo autobiografico del 2004 scritto da Jiang Rong, si è avvalsa delle musiche di James Horner, la fotografia di Jean Marie Dreujou mentre il montaggio è stato affidato a Reynald Bertrand. L’ultimo lupo inoltre, il cui titolo originale è Wolf Totem, ha incassato al botteghino in Italia 3,2 milioni di euro nelle prime otto settimane di programmazione. Ma vediamo insieme la sinossi!

L’ultimo lupo: trama e anticipazioni del film in tv

Cina, 1967. Nello Stato dell’Asia orientale imperversa la Grande rivoluzione culturale lanciata da Mao Zedong per riappropriarsi dei poteri persi a casa del fallimento del piano politico ed economico da lui ideato. In un’atmosfera tesa e convulsa, un giovane rivoltoso di Pechino si reca nella Mongolia interna per insegnare a leggere e scrivere ai bambini appartenenti alle tribù del posto. Giunto a destinazione, il ribelle Chen Zhen viene completamente ammaliato dai lupi e in particolar modo dal rapporto che hanno con i pastori. Passano i giorni ed il ragazzo prosegue la sua opera di alfabetizzazione ma quando tutto sembra andare per il verso giusto, un evento sconvolge la sua vita.

Il governo ordina di eliminare tutti i cuccioli dei pericolosi animali che popolano la regione così da impedire il protrarsi della specie. Il protagonista però, rapito dagli affascinanti quadrupedi, decide di salvare l’ultimo lupo e allevarlo per studiarne da vicino la natura ed il suo comportamento. Cosa succederà?

Il cast del film

In L’ultimo lupo Shaofeng Feng interpreta Chen Zhen. Shawn Dou veste i panni di Yang Ke e Ankhnyam Ragchaa quelli di Gasma.

Hanno partecipato al film anche Yin Zhusheng nella parte di Bao Shunghi, Basen Zhabu in quella di Bilig e Baoyingexige che è Batu.

