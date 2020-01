Condividi su

Canone Rai speciale 2020: disdetta abbonamento, ecco come farla

In che modo è possibile dare disdetta e quindi non pagare più il canone Rai speciale, cioè quello dovuto per gli apparecchi al di fuori dall’ambito familiare e per scopo di lucro?

Canone Rai speciale: cos’è?

Come si spiega sul portale dedicato a fornire tutte le informazioni sull’imposta: “Devono pagare il canone speciale coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto”. Ora, il canone speciale ha validità limitata all’indirizzo per cui è stipulato, ossia per l’indirizzo indicato nel libretto di iscrizione, dunque, si dovrà stipulare un canone speciale per ciascuna sede in cui vi è un apparecchio (alberghi di una catena, filiali di una banca, ecc…). Detto ciò, “il Canone speciale è strettamente personale: in caso di cessione degli apparecchi o di cessione o cessazione dell’attività, deve essere data disdetta del canone alla RAI”.

Canone Rai 2020: esenzione over 75, ecco la nuova soglia in vigore

Come si deve presentare la disdetta?

Sempre sul portale dedicato, nella sezione su quello speciale si precisa che: “I titolari di canone speciale che non detengono più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive fuori dall’ambito familiare devono inviare alla sede regionale RAI competente per territorio, comunicazione di disdetta del canone speciale, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, specificando la destinazione dell’apparecchio”. Sulla stessa pagina online è possibile reperire l’indirizzo della sede Rai di ciascuna regione del paese ed eventualmente dei punti di contatto distribuiti nelle varie province.

Per chiedere, gratuitamente, informazioni sul canone Rai si può in ogni caso contattare il numero verde 800.93.83.62 dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle ore 21, chiamando sia da utenze fisse che mobili.

