Cartabianca e Dimartedì: ospiti e anticipazioni stasera 7 gennaio

Oggi 7 gennaio 2020 tornano Cartabianca e Dimartedì. I due talk show, diretti rispettivamente da Bianca Berlinguer su Rai 3 e Giovanni Floris su La7, approdano ad una nuova e avvincente puntata dopo la pausa natalizia.

Obiettivo di entrambe le trasmissioni sarà quello di stimolare un equilibrato dibattito sociale su scottanti temi d’attualità. Ma cosa hanno in serbo per noi questa volta Cartabianca e Dimartedì?

Cartabianca: ospiti e anticipazioni stasera 7 gennaio 2020

L’appuntamento con Cartabianca è fissato per stasera 7 gennaio 2020 alle 21.20. Come di consueto, tema principale del talk show sarà la politica italiana e in particolar mondo l’equilibrio del nostro governo alle prese con le tensioni intestine tra i Cinque Stelle, contrasti sulla prescrizione e le crisi aziendali che ancora non sono state risolte. Un anno impegnativo quindi quello che è appena iniziato e che nei prossimi mesi dovrà affrontare ancora tante problematiche necessarie per il per lo sviluppo economico e sociale del Paese.

Non mancheranno poi servizi, collegamenti e ospiti speciali che offriranno il proprio punto di vista sugli argomenti dibattuti. Infine parteciperà a Cartabianca anche l’alpinista e scrittore Mauro Corona, presenza oramai fissa del programma, che esporrà le sue originali idee fornendo così interessanti spunti di riflessione. Tutto questo e molto altro tra poche ore su Rai 3.

Lo streaming e i social di Cartabianca

Cartabianca, al passo con i tempi, adopera i social network per interagire con il pubblico attraverso il suo profilo ufficiale Facebook, Instagram e Twitter.

Il talk show inoltre può essere seguito in streaming su Rai Play attraverso la sezione dirette e sulla stessa piattaforma sono presenti anche le repliche del programma.

Dimartedì: ospiti e anticipazioni stasera 7 gennaio

Chissà questa volta chi vincerà la gara degli ascolti tra Cartabianca e Dimartedì. La trasmissione condotta da Giovanni Floris proverà a sbaragliare la rivale con interviste, servizi speciali ed ospiti d’eccezione. La puntata di stasera sarà incentrata sulla situazione politica del Paese e gli obiettivi di questo nuovo anno appena iniziato. Verrà quindi analizzato il comportamento della maggioranza, dell’opposizione e le prospettive future del nostro governo.

Il programma passerà poi al lavoro, economia, finanza e cultura e volti noti giungeranno in studio per commentare gli argomenti trattati durante la trasmissione. Infine non mancheranno i sondaggi di Nando Pagnoncelli e la satira di Gene Gnocchi.

Lo streaming e i social di Dimartedì

Dimartedì, proprio come Cartabianca, utilizza i social network per interagire con i telespettatori tramite la propria pagine Facebook e Twitter.

Inoltre le puntate del programma sono disponibili sul sito de La7 dal giorno dopo la messa in onda della trasmissione.

