La casa di carta 4: trama, cast e anticipazioni. Quando esce

Uno dei titoli Netflix più celebri del 2019 potrebbe vedere la luce di un quarto capitolo: stiamo parlando de La Casa di Carta. Rumors sostenevano che il creatore della serie tv, Alex Pina, stesse lavorando alla quarta stagione, progettando una trama ben più lenta della precedente, favorendo una disarmante drammaturgia. I fan di tutto il mondo si domandano se la serie continuerà per una nuova stagione; le probabilità giocano tutte a favore: oltre al cliffhanger del finale, c’è da considerare che La Casa di Carta è un successo internazionale, visto l’incredibile numero del pubblico affezionato.

Netflix non avrebbe alcuna ragione per impedire lo sviluppo dello show; e infatti, non molto tempo fa (precisamente l’8 dicembre 2019), il colosso streaming ha annunciato la data di uscita. Resta da chiedersi quale sarà il format; è probabile, basandoci su quanto accaduto nelle stagioni precedenti, che il nuovo ciclo di episodi proporrà non più di 8 puntate. Quando uscirà la nuova stagione de La Casa di Carta? Per scoprirlo, diamo un’occhiata al teaser di Netflix.

La Casa di Carta 4: la trama

Al momento è difficile conoscere nel dettaglio quella che sarà la trama della quarta parte dello show. Ciò che è certo è che il debutto è previsto per il 3 aprile 2020. Probabilmente, la storia riprenderà da dove l’avevamo lasciata: Nairobi è stata ferita al petto da una pallottola, dopo l’astuta escamotage attuata dall’ispettrice Alicia Sierra. La polizia approfitterà della situazione per attaccare la Banca di Spagna, mentre i membri della banda cercheranno di soccorrere la loro compagna. Il Professore, nel frattempo, è stato vittima di un trucco ormai familiare e crede che Lisbona sia stata uccisa; mosso dalla vendetta, dà l’ordine di iniziare una guerra. Per scoprire cosa accadrà da questo punto in avanti, non resta che attendere l’uscita della quarta stagione.

Il Cast della serie Tv

Vediamo ora quali attori faranno ritorno nel quarto capito de La Casa di Carta: i personaggi confermati per la nuova stagione sono Rio (Miguel Herrán), Denver (Jaime Lorente), Tokio (Úrsula Corberó), il Professore (Álvaro Morte) Raquel Murillo, Lisbona (Itziar Ituño); Monica Gatzambide, Stoccolma (Esther Acebo); Marsiglia (Luka Peros) e Palermo (Rodrigo De la Serna).

