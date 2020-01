Condividi su

Quando un padre: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Il primo martedì dell’anno ci porta alla scoperta di un’emozionate storia familiare con Quando un padre. La pellicola del 2016, in onda stasera 7 gennaio 2020 dalle 21.21 su Canale 5, rappresenta l’esordio alla regia di Mark Williams, artista noto al grande pubblico per aver prodotto opere come A Dark Place, The Accountant, Bad Karma, Arena, Victim, The Canyon e Malice in Wonderland.

Il lungometraggio dai toni drammatici, sceneggiato da Bill Dubuque e distribuito da Eagle Pictures, ha potuto contare sulle musiche di Mark Isham, la fotografia di Shelly Hohnson mentre il montaggio è stato affidato a Thom Noble. Inoltre il film al botteghino in Italia ha incassato 225 mila euro. Ma qual è la sinossi di Quando un padre?

Quando un padre: trama e anticipazioni del film stasera in tv

A Family Man, questo il titolo originale di Quando un padre, narra le vicende di Dane Jensen, brillante uomo di affari profondamente convinto che prendersi cura della propria famiglia significhi guadagnare il più possibile. Determinato ad offrire ai propri cari una vita piena di agi e senza sacrifici, il protagonista si impegna con tutte le proprie forze nel lavoro e lasciando così poco spazio alla sfera privata.

Giorno dopo giorno i suoi mille impegni lo isolano e lo allontanano dalla moglie e i suoi piccoli che si sento trascurati e messi da parte in nome di una scintillante carriera. Tuttavia un drammatico e inaspettato evento si cambia radicalmente il destino di Dane. Improvvisamene infatti Ryan, il figlio di dieci anni, inizia a non sentirsi bene e dopo alcuni accertamenti emerge una tragica verità: il bambino ha la leucemia.

Il cast del film

In Quando un padre Gerard Butler interpreta Dane Jensen e Gretchen Mol è Elise Jensen. Maxwell Jenkins veste i panni di Ryan Jensen, Willem Dafoe quelli di Ed Blackridge e Alison Brie è Lynn Vogel.

Hanno partecipato al film anche Anupam Kher nel ruolo del Dr. Savraj Singh e Alfred Molina in quello di Lou Wheeler. Infine Dustin Milligan recita la parte di Sumner e Julia Butters quella di Lauren Jensen.

